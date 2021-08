Laurence Vincent Lapointe accueille à bras ouverts son retour à la normalité

Un texte de Julie Taillon

Je suis très excitée du retour à la vie normale après deux années très bouleversantes , a mentionné la canoéiste émérite de 29 ans.

La double médaillée olympique à Tokyo a reçu une très bonne nouvelle quelques jours avant son départ pour le Japon.

J'ai été acceptée en physiothérapie deux jours avant mes compétitions, donc de savoir que j'ai l'école qui s'en vient, ça fait du bien de me dire que j'aurai au moins deux mois de repos. Une citation de :Laurence Vincent Lapointe, canoéiste

Laurence Vincent Lapointe de retour à la vie normale Photo : Radio-Canada / Jacques Poitras

La Trifluvienne a dû traverser vents et marées pour obtenir sa place dans l’équipe olympique du Canada. Le processus de sélection a été laborieux et, jusqu’à la dernière minute, plusieurs athlètes en canoë-kayak, dont la principale concernée, ne savaient pas s’ils allaient être du voyage vers Tokyo.

La kayakiste Lissa Bissonnette a fait part de son opinion en ce qui a trait aux sélections, jugeant qu’il y avait eu un manque de transparence de la part de Canoë Kayak Canada.

Vincent Lapointe a pour sa part reconnu que cette sélection était particulière .

Avec la COVID, avec ma suspension, toutes les occasions de compétitions qu'on aurait dû avoir ont été annulées. Donc, au final, ç'a été très difficile de sélectionner , a-t-elle dit.

Le processus de sélection selon Laurence Vincent Lapointe Photo : Radio-Canada / Jacques Poitras

Je n'étais pas impliquée dans la manière dont les décisions ont été prises, donc je trouve qu'il y a toujours des injustices. Et dans ce cas-ci, c'est plate comment ça s'est fait, mais encore là, c'est tellement particulier ce qui s'est passé dans les deux dernières années , a ajouté Vincent Lapointe.

Après deux ans sans participer à la moindre compétition, elle s’est présentée sur la ligne de départ à Tokyo avec confiance. Elle était surtout heureuse de savoir qu’elle aurait l’occasion de participer à plus d’une course avant la finale.

Ça faisait du bien de savoir que je n’allais pas faire une finale directement en arrivant. Une citation de :Laurence Vincent Lapointe, canoéiste

Après l’annonce de l'ajout du canoë féminin au programme olympique des Jeux de Tokyo, le niveau a considérablement augmenté sur la scène internationale.

La détentrice de 13 titres mondiaux avait plusieurs rivales plus jeunes et moins expérimentées qu'elle à ses côtés aux Jeux olympiques. C’est d’ailleurs la jeune Américaine de 19 ans Nevin Harrison qui a remporté la médaille d’or devant Vincent Lapointe au C-1 200 m.

On ne peut plus cracher sur les résultats comme il y a quelques années lorsqu’on disait que les femmes ne devraient pas compétitionner. Ce n’est plus du tout la même chose. Je m’attendais à voir des compétitrices en forme et une compétition relevée , a expliqué Vincent Lapointe.

Pour ce qui est de sa participation aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024, elle dit avoir besoin de quelques mois pour y penser et pour se ressourcer.

Je ne pense pas que j’ai fini de ramer, mais il faut que je prenne une pause. Une citation de :Laurence Vincent Lapointe, canoéiste

La pionnière dans son sport a plusieurs souhaits pour l’avenir du canoë féminin.

J'espère aussi qu'on va inspirer encore plus de jeunes à embarquer. Au cours de ma carrière, le nombre de fois où de jeunes femmes et de jeunes hommes sont venus me dire qu'ils ont commencé à ramer à cause de moi, j'espère que ça va être encore plus évident qu'on est capables!