À Sept-Îles, l'effet olympique se fait sentir chez les adeptes du volleyball de plage

De jeunes joueuses de la région se permettent de rêver et sont grandement inspirées par les performances des deux duos de canadiennes en volleyball de plage, tombés en quarts de final à Tokyo.

Maé Lachance, 13 ans, s'entraîne sans relâche pour s’améliorer.

Ça m’inspire parce que je veux devenir meilleure, alors je les regarde jouer pour trouver des trucs. Je les regardais tout le temps pour m’améliorer.

Cet intérêt grandissant pour la compétition est palpable dans les ligues de volley, alors que de plus en plus de jeunes s’intéressent à leur propre développement.

Les Jeux olympiques auraient un impact sur le développement des joueurs. Photo : Radio-Canada

Éric Sénéchal, coordonnateur de la ligue de volleyball de plage de Sept-Îles, le Club jÔne, remarque que de tels modèles sportifs sont des sources de motivation chez les jeunes.

En regardant les Jeux olympiques, ça développe un engouement sur le développement. Les jeunes veulent en faire plus et veulent se développer. Ils commencent à poser des questions sur les tournois possibles et sur ce qu'elles peuvent faire de plus. Ça a un gros impact sur le niveau de développement que les jeunes veulent avoir.

Il s'attend d'ailleurs à un plus grand achalandage que dans les dernières années et les prouesses des athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo y sont pour quelque chose.

Éric Sénéchal, coordonnateur du Club jÔne. Photo : Radio-Canada

C’est sûr que l’année prochaine, avec les Olympiques et avec le 20e anniversaire [du club], on va avoir un entraîneur à temps plein. Tout ça mélangé ensemble, je suis sûr que ça va faire une autre explosion sur nos inscriptions.

En attendant, les jeunes joueuses comme Maé Lachance continuent de s'entraîner sous les encouragements de leur entraîneuse.

De gauche à droite : Maé Lachance (13 ans), l'entraîneuse Laurence Larrivée et Anna Déraspe (13 ans). Photo : Radio-Canada

Tout le monde peut aller aux Jeux olympiques. J’ai juste à mettre les efforts et à m’améliorer. Une citation de :Maé Lachance, joueuse de volleyball de plage

Même si les Jeux olympiques ont pris fin dimanche, l’engouement autour des sports n’est pas prêt de s'essouffler.

D'après un reportage de Félix Lebel