La flamme olympique s’éteint à Tokyo

Le rideau est tombé sur les Jeux olympiques de Tokyo qui, malgré les nombreuses contraintes et les incertitudes liées à la pandémie, ont donné lieu à des moments inoubliables. Les artisans de ce grand rendez-vous se sont réunis pour une dernière fois dimanche pour une cérémonie de clôture intimiste, et néanmoins chaleureuse.

Près de 4000 des 11 000 athlètes ont défilé dans le stade olympique de Tokyo, arborant fièrement leurs drapeaux et, certains, leurs médailles. Une fois de plus, les spectateurs brillaient par leur absence.

Vêtus de vestes de jeans, les représentants de l’unifolié étaient menés par le grand Damian Warner, qui est devenu le premier champion olympique du décathlon dans l’histoire du pays. L’Ontarien de 31 ans a obtenu l’une des sept médailles d’or du Canada, un sommet depuis les Jeux de Barcelone en 1992.

Le Canadien Damian Warne à la cérémonie de clôture Photo : Radio-Canada / ADEK BERRY

Je n’aurais pu demander un plus grand honneur. C’est formidable, a lancé Warner au sujet de son rôle de porte-drapeau. Ça aurait pu revenir à n’importe qui d’autre dans l’équipe. Nous avons tellement eu de grandes performances.

La compétition est finie, il n’y a plus de stress. Et la cérémonie de clôture, c’est un moment le fun. On a tellement de stress avant la compétition, a poursuivi le nouveau détenteur du record olympique en décathlon. Maintenant, c’est le temps de relaxer, d’apprécier l’expérience, de discuter avec les autres porte-drapeaux, de se réunir avec les autres membres d’Équipe Canada, de prendre des photos et de profiter.

Des athlètes canadiens lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo. Photo : Associated Press / Lee Jin-man

Au total, les Canadiens ont remporté 24 médailles, la meilleure récolte du pays depuis les Jeux de Los Angeles, en 1984, qui avaient été massivement boycottés. Dix-huit de ces médailles, soit les trois quarts, ont été gagnées par des femmes.

Le Canada a terminé au 11e rang du classement par pays, qui a été dominé par les Américains avec leurs 113 médailles (39 d’or, 41 d’argent et 33 de bronze).

Début de la liste Album photo de 18 éléments. Passer la liste? Les manifestants contre les Jeux olympiques se sont fait entendre avant la cérémonie de clôture. La flamme olympique, au début de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo. Les Jeux olympiques de Tokyo ont pris fin dimanche. Les porte-drapeaux à la cérémonie de fermeture des Jeux de Tokyo. Le décathlonien médaillé d'or Damian Warner est le porte-drapeau canadien à la cérémonie de clôture. Christine Sinclair, membre de l'équipe canadienne féminine de soccer médaillée d'or. La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo. Des danseurs en action à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo. Le Tokyo Ska Paradise Orchestra en prestation à la cérémonie de clôture. La kayakiste Andréanne Langlois célèbre la fin des Jeux olympiques de Tokyo. Pour la première fois, les médailles du marathon féminin ont été remises à la cérémonie de clôture des Jeux. Un homme joue du tambour traditionnel japonais. Chargement de l’image Des danseuses traditionnelles japonaises. Chargement de l’image Les prochains Jeux d'été seront à Paris et sa mairesse, Anne Hidalgo, tend le drapeau olympique. Chargement de l’image Paris est prête à accueillir les Jeux olympiques d'été en 2024. Chargement de l’image Merci Tokyo! Merci Japon! Chargement de l’image La flamme olympique se referme sur elle-même. Chargement de l’image Arigato Tokyo! 1 / de 18 Les manifestants contre les Jeux olympiques se sont fait entendre avant la cérémonie de clôture. Photo : afp via getty images / PHILIP FONG Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 18 Chargement de l’image Les manifestants contre les Jeux olympiques se sont fait entendre avant la cérémonie de clôture. Photo : afp via getty images / PHILIP FONG

Image 2 de 18 Chargement de l’image La flamme olympique, au début de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo. Photo : Getty Images / Rob Carr

Image 3 de 18 Chargement de l’image Les Jeux olympiques de Tokyo ont pris fin dimanche. Photo : afp via getty images / JEWEL SAMAD

Image 4 de 18 Chargement de l’image Les porte-drapeaux à la cérémonie de fermeture des Jeux de Tokyo. Photo : afp via getty images / PEDRO PARDO

Image 5 de 18 Chargement de l’image Le décathlonien médaillé d'or Damian Warner est le porte-drapeau canadien à la cérémonie de clôture. Photo : afp via getty images / ADEK BERRY

Image 6 de 18 Chargement de l’image Christine Sinclair, membre de l'équipe canadienne féminine de soccer médaillée d'or. Photo : Getty Images / Naomi Baker

Image 7 de 18 Chargement de l’image La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Rob Carr

Image 8 de 18 Chargement de l’image Des danseurs en action à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo. Photo : afp via getty images / BEHROUZ MEHRI

Image 9 de 18 Chargement de l’image Le Tokyo Ska Paradise Orchestra en prestation à la cérémonie de clôture. Photo : Getty Images / David Ramos

Image 10 de 18 Chargement de l’image La kayakiste Andréanne Langlois célèbre la fin des Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Naomi Baker

Image 11 de 18 Chargement de l’image Pour la première fois, les médailles du marathon féminin ont été remises à la cérémonie de clôture des Jeux. Photo : afp via getty images / JEWEL SAMAD

Image 12 de 18 Chargement de l’image Un homme joue du tambour traditionnel japonais. Photo : afp via getty images / BEHROUZ MEHRI

Image 13 de 18 Chargement de l’image Des danseuses traditionnelles japonaises. Photo : afp via getty images / DANIEL LEAL-OLIVAS

Image 14 de 18 Chargement de l’image Les prochains Jeux d'été seront à Paris et sa mairesse, Anne Hidalgo, tend le drapeau olympique. Photo : afp via getty images / JEWEL SAMAD

Image 15 de 18 Chargement de l’image Paris est prête à accueillir les Jeux olympiques d'été en 2024. Photo : afp via getty images / DANIEL LEAL-OLIVAS

Image 16 de 18 Chargement de l’image Merci Tokyo! Merci Japon! Photo : afp via getty images / JEWEL SAMAD

Image 17 de 18 Chargement de l’image La flamme olympique se referme sur elle-même. Photo : Getty Images / Dan Mullan

Image 18 de 18 Chargement de l’image Arigato Tokyo! Photo : Getty Images / Leon Neal Fin de la liste Album photo de 18 éléments. Retour au début de la liste?

Direction Paris en 2024

Une fois réunis sur le parterre, les athlètes ont assisté à un numéro son et lumière époustouflant signé Moment Factory, qui a lancé les animations.

Chargement de l’image

Comme le veut la tradition, il y a eu la remise des médailles du marathon. Pour la première fois de l’histoire, les athlètes ayant participé à l’épreuve féminine ont aussi reçu leurs médailles pendant la cérémonie.

Un numéro de danses traditionnelles, où les différents régionalismes japonais étaient représentés, a ensuite permis une belle immersion culturelle. Chants et musique ont ponctué ce numéro visuellement très riche.

Chargement de l’image Le Japon en chant et en danse Photo : Radio-Canada

La passation des pouvoirs a été effectuée par deux femmes en vue des prochains Jeux d’été, à Paris, en 2024. Par l’entremise du président du Comité international olympique Thomas Bach, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a remis le drapeau olympique à la mairesse de Paris Anne Hidalgo.

Chargement de l’image

Après avoir brûlé pendant 16 jours à Tokyo, la flamme s’est finalement éteinte pour entreprendre son long voyage vers la Ville Lumière. Elle fera d'abord un arrêt à Pékin, en 2022, pour les Jeux d'hiver.