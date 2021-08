Les Américaines savourent leur premier titre olympique au volleyball

Il s’agissait d’une reprise de la finale des Jeux olympiques de Londres, où les Brésiliennes avaient triomphé.

Médaillées de bronze aux Jeux de Rio, les Américaines sont arrivées fin prêtes et n’ont pas mis de temps à le montrer. Elles ont marqué les quatre premiers points, puis ont conservé cette avance jusqu’à la fin de la première manche pour prendre l'avance.

Plusieurs joueuses américaines ont contribué au pointage dans cette partie et les menaces, multiples, sont venues compliquer la tâche des Brésiliennes en défense. Ces dernières ont également commis plusieurs erreurs en attaque. Elles étaient à une manche de subir leur premier revers du tournoi olympique.

Les représentantes des États-Unis n’ont pas ralenti et ont semblé déterminées à en finir dès la troisième manche. Elles ont commencé à célébrer lorsqu’elles menaient 19-11. Leur confiance a paru non seulement dans leur sourire, mais surtout dans leur jeu. Et rien ne semblait pouvoir les ébranler. Coriaces, les Brésiliennes n’avaient plus le droit à l’erreur. La tâche allait toutefois être ardue, puisque les Américaines profitaient de 12 balles de match.

Une attaque marquante de Jordan Larson, sa 12e, est venue sceller l'issue dès la deuxième balle de match. Les Américaines n'ont perdu qu'un face-à-face aux Jeux olympiques, une défaite en trois manches contre les athlètes du Comité olympique russe au tour préliminaire.

Un peu plus tôt, les Serbes ont vaincu les Sud-Coréennes pour mettre la main sur la médaille de bronze. Meilleure marqueuse du tournoi olympique, Tijana Boskovic a été prolifique avec 33 points dans la victoire.