Un Jonquiérois derrière le parc de BMX à Tokyo

Pascal Morasse-Raymond de Jonquière parle avec fierté du parc qu’il a réalisé pour la première édition de l’épreuve de BMX en style libre aux Olympiques. Ce projet est le fruit de trois ans de travail.

Tous les modules sont pensés pour qu’ils soient utilisés d’une manière ou d’une autre. Une citation de :Pascal Morasse-Raymond

Il a commencé à concevoir des parcours de BMX il y a seulement cinq ans.

Celui qui ne fait pas BMX, mais plutôt du patin à roues alignées construisait des parcs sur sa console vidéo pour le plaisir.

« J’aime relever des défis et j’ai toujours eu cette volonté de créer des parcs moi-même. Je viens de Jonquière, on avait un skatepark qui n'allait pas et j’avais un œil pour les modifications. »

Pascal Morasse-Raymond vit maintenant en Chine et a conçu une trentaine de parcs depuis.

Pascal Morasse Raymond teste son parc en patins à roues alignées. Photo : Naoki Gaman Photography

Celui des Jeux olympiques est le parc dont il est le plus fier.

« C’est un très bon design et j’aime ce que je vois. Mais c’est surtout ce que ça représente. C’est la première fois que le BMX freestyle est représenté aux Jeux olympiques, le travail qui est derrière tout ça c’est incroyable. C’est aussi la démocratisation des sports extrêmes. Les gens vont voir que ce n'est pas juste des délinquants et des jeunes qui font ça. Si vos parents vous disent qu’il n’y a pas de futur là-dedans vous pouvez leur dire qu’ils ont tort », raconte-t-il avec fierté.

Il ne compte pas s’arrêter là. Le Jonquiérois vise les Jeux de Paris dans trois ans.

D’après le reportage de Philippe Leblanc