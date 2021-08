À ne pas manquer, ce soir, aux Jeux de Tokyo

Il ne reste que six Canadiens en action au 16e et dernier jour de compétition aux Jeux olympiques de Tokyo. Beaucoup moins d'épreuves à surveiller, mais autant d'intensité pour nos athlètes.

Marathon

Les marathoniennes olympiques dans le district de Susukino, au jour 15 des Jeux de Tokyo. Photo : pool/afp via getty images / YASUYUKI KIRIAKE

Dernière épreuve d'athlétisme aux Jeux olympiques, le marathon masculin est présenté traditionnellement le dernier jour de compétition.

Parmi les 106 coureurs, il y a trois Canadiens : l'Albertain Trevor Hofbauer, le Britanno-Colombien Cameron Levins et l'Ontario Benjamin Preisner.

Hier, les trois Canadiennes Malindi Elmore, Natasha Wodak et Dayna Pidhoresky ont terminé le marathon. Encore aujourd'hui, la chaleur et l'humidité semblent être au rendez-vous pour les coureurs.

Cyclisme sur piste

Kelsey Mitchell dans le sprint individuel aux JO de Tokyo. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Au Vélodrome d'Izu, la Canadienne Kelsey Mitchell s’est qualifiée pour la demi-finale de sprint féminin en remportant son duel contre Lauriane Genest. La finale suivra. Lauriane Genest disputera quant à elle la course qui déterminera les positions 5 à 8 au sprint.

De son côté, Allison Beveridge disputera l'omnium.

Au programme ce soir : le scratch, la course tempo, la course éliminatoire et la course aux points.

Autres finales à surveiller

L'Américaine Sue Bird tente de déjouer Rui Machida (gauche) du Japon, lors d'un match de basketball féminin aux Jeux olympiques de Tokyo (archives). Photo : afp via getty images / THOMAS COEX

Au basketball féminin, les États-Unis et le Japon s’affronteront dans le match ultime du tournoi pour couronner les championnes. Les Américaines imiteront-elles leurs collègues masculins, qui ont conservé leur titre de champion olympique?

Au volleyball féminin, les Brésiliennes se mesureront aux Américaines dans le match pour la médaille d’or.

La finale de handball féminin opposera quant à elle la France aux athlètes russes.

Les Grecs et les Serbes se disputeront la médaille d'or au water-polo masculin.

Et en gymnastique rythmique, huit pays s'affronteront dans la finale du concours multiple par équipe.

Cérémonie de clôture

Une émission spéciale présentera la cérémonie de clôture à la télévision et sur le web. Photo : Radio-Canada

Après 339 épreuves au programme des Jeux olympiques, Tokyo dit au revoir aux athlètes et passe le flambeau de la flamme olympique à la prochaine ville hôte, Paris.

La cérémonie sera présentée en direct à la télévision et sur le web à compter de 6 h 30 (HAE) dimanche matin, et en rediffusion à la télé à 18 h 30.