À cet égard, le cas d’Andre De Grasse est particulièrement intéressant. Parce qu’à compter de maintenant, le sprinteur se trouve impliqué dans une autre sorte de course contre le temps.

Aux Jeux de Paris, qui débuteront dans un peu moins de trois ans, De Grasse sera à quelques mois de célébrer son 30e anniversaire. Même s’il affichait la meilleure forme de sa vie au cours de la dernière semaine, il est loin d’être certain qu’il puisse se maintenir parmi les hommes les plus rapides de la planète jusque-là.

Les sprinteurs connaissent généralement leur pic de performance en jeune âge. À preuve, au cours des 37 dernières années, les médaillés olympiques du 100 m et du 200 m étaient respectivement âgés, en moyenne, de 25,6 ans et de 24,6 ans.

Depuis les Jeux de Los Angeles en 1984, parmi les 54 médaillés qui sont montés sur le podium dans ces deux disciplines, on dénombre seulement quatre hommes qui avaient franchi le cap de la trentaine. Et trois d’entre eux, Justin Gatlin, Linford Christie et Shawn Crawford, ont été suspendus en rapport avec des histoires de dopage au cours de leur carrière.

Et si on recule jusqu’à l’âge de 29 ans, on constate que seulement quatre hommes sont parvenus à décrocher des médailles à cet âge : Usain Bolt (au 100 m et au 200 m), Donovan Bailey (au 100 m), Frankie Fredericks (au 100 m et au 200 m) et Michael Johnson (au 200 m).

En isolant l’exemple de Bolt, on constate que même s’il misait sur un bagage génétique phénoménal, le Jamaïcain était sur le déclin lorsqu’il a remporté ses dernières médailles à Rio.

Bref, aux Jeux de Paris, les probabilités ne seront pas favorables au sprinteur canadien le plus décoré de tous les temps. Par contre, si De Grasse parvenait à éviter les blessures d’ici 2024, ce serait peut-être jouable.

***

Aux 5000 et 10 000 mètres, Mohammed Ahmed s’est créé une véritable légion de nouveaux admirateurs au cours de la dernière semaine. Et sa médaille d’argent au 5000 mètres marquera longtemps l’histoire de l’athlétisme canadien.

Mais voilà, Ahmed a mis la main sur cette médaille à l’âge de 30 ans.

Même si les études affirment que les coureurs de longue distance ont une date de péremption plus tardive que celle des sprinteurs, on remarque que les athlètes de 30 ans qui ont accédé au podium au cours des quatre dernières décennies sont extrêmement rares.

Vendredi soir à Tokyo, Ahmed et l’Américain Paul Chelimo (médaillé de bronze) sont devenus seulement les quatrième et cinquième trentenaires à monter sur le podium du 5000 mètres depuis les Jeux de 1984.

À Paris, Ahmed aura 33 ans. Et toujours depuis 1984, un seul homme est parvenu à obtenir une médaille à cet âge : le Britannique Mo Farah (l’or) à Rio en 2016.

***

Depuis le début des années 2010, Damian Warner a figuré parmi les athlètes les plus exceptionnels au monde. Sans doute parce qu’il pratique le décathlon, une discipline qui s’étale sur deux jours et dont les règles de pointage sont moins connues du public, il a malheureusement mené sa carrière dans un relatif anonymat.

En remportant l’or jeudi soir, Warner est devenu un immortel du stade. Il porte le titre extrêmement prestigieux d’athlète le plus complet et polyvalent de la planète.

Or, Warner a déjà remporté son pari contre le temps. À 31 ans, il est le plus vieux décathlonien à être monté sur la plus haute marche du podium. Et son exploit n’est pas banal parce que ça faisait 21 ans qu’un trentenaire n’avait pas accédé au podium dans cette discipline.

Qui plus est, à Tokyo, Warner a réussi à atteindre le prestigieux plateau des 9000 points, un exploit que seulement trois autres hommes avaient réussi auparavant.

Warner a fait part de son intention d’apporter sa chaise berçante et de participer aux Jeux de Paris. C’est un pari extrêmement audacieux! Mais si l’on se fie à l’histoire de son sport, les espoirs de médaille du Canada reposeront vraisemblablement sur Pierce LePage, qui vient de terminer cinquième à Tokyo. Ce dernier sera alors âgé de 29 ans.

***

Enfin, un cas qui pique particulièrement la curiosité est celui de Penny Oleksiak.

À l’âge de 16 ans, la spécialiste du style libre avait remporté quatre médailles à Rio, dont l’or au 100 m libre. Cinq ans plus tard, elle en a ajouté trois à Tokyo, dont le bronze au 200 m libre.

Elle est désormais l’athlète olympique canadienne la plus décorée de l’histoire.

Or, Penny Oleksiak aura 24 ans aux Jeux de Paris. Et à cet âge, même si c’est affreux à écrire, les nageuses ne sont plus vraiment considérées comme des jeunesses.

Certaines études soutiennent que les nageuses pratiquant le style libre atteignent leur apogée entre 20 et 21 ans. D’autres indiquent que, toutes spécialités confondues, les nageuses atteignent leur pic de performance vers 22 ans.

Ces statistiques collent assez bien au parcours d’Oleksiak. Et aussi à celui de la sensation australienne Ariarne Titmus qui, à 20 ans, a remporté deux médailles d’or et une de bronze aux présents Jeux.

Les conclusions des études semblent toutefois irréconciliables avec un autre cas qui a marqué les Jeux de Tokyo. À l’âge de 27 ans, l’Australienne Emma McKeon est devenue la première femme de l’histoire à remporter sept médailles (dont 4 d’or) lors des mêmes Jeux. Et au passage, elle a inscrit des records olympiques aux 50 et 100 m style libre.

Il sera donc intéressant de voir comment Penny Oleksiak négociera la prochaine portion de sa carrière.

Est-ce que Natation Canada accordera une attention toute particulière à sa préparation physique? L’orientera-t-on vers des distances plus longues pour lui donner plus de chances de prolonger son succès?

Au bout du compte, chérissons les souvenirs de Tokyo parce qu’il n’y a absolument rien de certain dans le monde du sport. Les athlètes travaillent toute leur vie pour atteindre leur apogée. Et à peine la tiennent-ils dans le creux de leurs mains, qu’elle est déjà en train de leur échapper.