Premier médaillé d'or olympique du pays au décathlon, l'Ontarien de 31 ans succédera à la nageuse Penny Oleksiak, qui avait été l'heureuse élue lors des Jeux de Rio.

Être nommé porte-drapeau au sein de ce groupe d’athlètes d’Équipe Canada est un honneur magnifique et une façon magique de conclure ce qui a été pour moi une période incroyable, a dit Warner. Ce que chacun de nous a traversé au cours des 18 derniers mois, simplement pour arriver à ces Jeux, fait de Tokyo 2020 une expérience encore plus spéciale.

Bien que je compétitionne seul, je n’ai jamais ressenti plus de soutien, non seulement de mon entraîneur Gar et de notre équipe, mais aussi de ma communauté et de tout le monde à la maison qui nous encourageait. Comme équipe, nous avons surmonté nos défis respectifs d’entraînement pendant la pandémie et cette expérience collective fera toujours partie de notre histoire. C’est un parcours dont nous pouvons tous être très, très fiers. Une citation de :Damian Warner, porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture

C’est tellement inspirant de voir des athlètes canadiens venir à ces Jeux après avoir surmonté de nombreux défis, notamment les périodes de confinement qui ont forcé l’annulation de mois d’entraînement, et les difficultés dans les déplacements pour participer aux qualifications. Toutefois, ils sont quand même parvenus à offrir des performances de très haut niveau. Damian incarne le caractère incroyable de ce groupe en étant un véritable champion sur le terrain comme à l’extérieur , a déclaré Eric Myles, chef du Sport du COC.

Il s'agissait d'une troisième expérience olympique pour Warner. À Londres, en 2012, il a terminé au 5e rang, puis, en 2016 à Rio, il a remporté la médaille de bronze.

À Tokyo, Damian Warner a brillé tout au long des dix épreuves pendant les deux jours de compétition et il a battu le record olympique en récoltant un total de 9018 points.

Le nouveau « dieu du stade » est le quatrième athlète de l'histoire à franchir la marque des 9000 points après le Tchèque Roman Sebrle (en 2001), l'Américain Ashton Eaton (en 2015) et le Français Kevin Mayer (en 2018).

Sa performance à Tokyo est impressionnante : il a remporté trois épreuves – le 100 m, le 110 m haies et le saut en longueur – et il a réussi deux tops 5 – au lancer du disque et au 1500 m, qu'il a couru en 4 min 31 s 8/100.

Les 10 travaux de Damian Warner Photo : Getty Images / AFP / JEWEL SAMAD

En plus des Jeux olympiques, Damian Warner a connu de belles performances aux Championnats du monde. Sa première participation remonte en 2011, quand il a terminé 18e.

Lors des quatre derniers Championnats du monde, il a terminé parmi les cinq premiers : 3e en 2013 à Moscou, 2e en 2015 à Pékin, 5e en 2017 à Londres et 3e à Doha en 2019.

En 2019, Warner a défendu avec succès son titre de champion en décathlon aux Jeux panaméricains à Lima au Pérou après l'avoir emporté quatre ans plus tôt à Toronto.

Le Canada a jusqu'ici récolté 23 médailles à Tokyo, un record à des Jeux non boycottés.

Je suis tellement fière de nos athlètes et de nos entraîneurs, de leur résilience, leur concentration et leur courage sur le terrain de jeu. Ils se sont engagés à réaliser un plan ambitieux et ils se sont attaqués à la tâche, véritable témoignage des progrès du sport canadien. Ils sont arrivés ici prêts et ils ont cru à plus , a lancé la cheffe de mission canadienne Marnie McBean.