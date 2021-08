Les Canadiennes à deux doigts d'une médaille au relais 4 x 400 m

Les Canadiennes Alicia Brown, Sage Watson, Madeline Price et Kyra Constantine sont passées bien près du podium, mais ont une fois de plus dû se contenter de la 4e place au 4 x 400 m, samedi, aux Jeux de Tokyo.

Troisièmes après le dernier relais, de Constantine à Watson, les Canadiennes se sont fait doubler par les Jamaïcaines dans la dernière ligne droite.

Le relais féminin canadien y a cru jusqu'à la fin Photo : Getty Images / Rob Carr

Elles ont néanmoins enregistré le meilleur chrono national depuis 1984 en parcourant la distance en 3 min 21 s 84/100. C’est près de cinq secondes de moins que le temps qu’elles avaient enregistré en finale des Jeux de Rio, où elles avaient également conclu au 4e rang.

Cette équipe a couru avec tellement de cœur. Je suis très fière de ces filles. Ça signifie beaucoup pour nous, a lancé Brown. Je suis fière que nous ayons pu courir aussi vite aujourd’hui. Nous voulions courir en 3 min 21 s, et nous l’avons fait. Nous sommes passées près du record canadien. Ça dépasse même un peu nos attentes, mais nous avons le cœur brisé.

Cette équipe de relais, depuis Rio et même avant, a tellement bien réussi sur la scène internationale : 4e à Rio, 5e aux mondiaux, 4e aux mondiaux de relais, 4e ici... Notre but est de courir le plus vite possible, et le reste, c’est indépendant de notre volonté. Nous sommes très fières de la manière dont nous avons couru, même si nous voulions rapporter une médaille à la maison. Mais nous serons de retour. Une citation de :Madeline Price

Les Américaines ont défendu leur titre olympique avec succès. Sydney McLaughlin, Allyson Felix, Dalilah Muhammad et Athing Mu ont outrageusement dominé la course qu'elles ont bouclée en 3:16,85.

Les Polonaises (3:20,53) ont terminé 2es devant les Jamaïcaines (3:21,24).

Du côté masculin, les Américains (2:55,70) ont remporté l’épreuve devant les Néerlandais (2:57,18). Les Botswanais (2:57,27) ont conclu au 3e rang.

Un autre titre pour Hassan

Par ailleurs, la coureuse de fond Sifan Hassan a gagné sa troisième médaille des Jeux, sa deuxième d’or, en s’imposant en finale du 10 000 m avec un chrono de 29:55,32. La Néerlandaise de 28 ans avait également triomphé au 5000 m et décroché le bronze au 1500.

Kalkidan Gezahegne (29:56,18), de Bahreïn, a pris le 2e rang devant l'Éthiopienne Letesenbet Gidey (30:01,72).

Pour sa part, l’Ontarienne Andrea Seccafien (31:36,36) a fini 15e. Elle avait obtenu le même résultat lundi en finale du 5000 m.

Andrea Seccafien termine 15e au 10 000 m Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Seccafien s’est approchée du record canadien (31:13,94) qu’elle avait elle-même établi en mai dernier, malgré la chaleur accablante.

C’est vraiment encourageant, a-t-elle lancé. Dans des conditions un peu plus fraîches, je sens que j’aurais été beaucoup plus rapide aujourd’hui. Ça me donne confiance.