Un médaillé d'or en karaté quitte sur une civière

Ganjzadeh était déjà sur une civière au moment de l’annonce des officiels. Seul sur la surface de combat en compagnie de l’arbitre, Hamedi s’est effondré en pleurs de voir que sa médaille avait subitement changé de couleur.

Hamedi a retrouvé ses esprits quelques instants plus tard pour se rendre sur le podium et recevoir sa médaille d’or.

Il s’agit d’un deuxième karatéka à quitter le Nippon Budokan sur une civière. L’Allemand Jonathan Horne avait subi le même triste sort dans le groupe A dans cette catégorie.

Gaysinsky s’arrête au tour préliminaire

Seul représentant canadien à Tokyo aux compétitions de karaté, Daniel Gaysinsky a vu son parcours s’arrêter au tour préliminaire. Le combattant de 26 ans a conclu sa participation olympique en 4e place du groupe B des 75 kg kumite. Il a affiché un rendement de 1-2-1 samedi.

La fin du parcours olympique pour le karatéka Daniel Gaysinky Photo : Getty Images / Harry How

Seuls les deux premiers des deux groupes accédaient aux demi-finales. Gaysinsky a terminé 7e au classement final.

Le karatéka ontarien a amorcé son parcours face à l’Américain Brian Irr. Dans ce duel où il y a eu très peu d’attaques, aucun vainqueur n’a été désigné.

Gaysinsky a remporté son premier duel contre le Croate et champion du monde en 2018 des 84 kg, Ivan Kvesic. La journée de ce dernier avait mal commencé. Il a été sérieusement ébranlé à la suite d’un coup à la tête à son premier affrontement pour ensuite se blesser à une épaule au combat suivant.

Le Canadien n’a pas raté son occasion et il l'a vaincu 4-1.

Le Canadien Daniel Gaysinsky (à droite) a affronté le Sahoudien Tareg Hamedi en ronde préliminaire. Photo : afp via getty images / ALEXANDER NEMENOV

Les choses ont été plus corsées pour le médaillé d’argent des 84 kg des Jeux panaméricains de 2019 face au futur médaillé d’argent, Tareg Hamedi. Gaysinsky a pris les devants 2-0, et Hamedi a ensuite mis la machine en marche. Rapidement, il a égalisé la marque à trois partout et creusé l’écart à 5-3, puis 6-3.

Hamedi est parvenu à inscrire un yuko dans quasiment chacune de ses attaques dans la dernière minute du temps réglementaire. Il a ajouté un ippon, bon pour trois points, grâce à un coup de pied, puis un dernier yuko pour s’imposer 10-3.

Le Canadien a été défait par l’Iranien Sajad Ganjzadeh 2-1 dans son dernier match.

Ganjzadeh, champion du monde des 84 kg en 2016 et vice-champion en 2014 et en 2018, a été modeste dans ses attaques et ne visait pas la victoire à tout prix, car il était officieusement qualifié pour l'étape suivante. Il a tout de même vaincu Gaysinsky 2-1.