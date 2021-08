Volleyball : les Français s'offrent l'or et concluent leur conte de fées en beauté

La France est championne en volleyball masculin à la suite d'une victoire de 25-23, 25-17, 21-25, 21-25 et 15-12 contre les athlètes du Comité olympique russe (ROC), samedi, à Tokyo.

Les Bleus ont ainsi remporté une première médaille olympique dans cette épreuve, eux qui n'avaient jamais auparavant réussi à sortir de la phase de groupe.

Après avoir laissé filer une confortable avance de deux manches à zéro, les volleyeurs français ont fait preuve d'une force mentale extraordinaire pour ne pas se laisser abattre et triompher dans la dernière ligne droite.

Earvin Ngapeth a mené la charge pour les joueurs de Laurent Tillie avec 26 points. L'entraîneur-chef avait déjà annoncé qu'il s'agissait de son dernier tournoi à la barre de l'équipe nationale.

La France avait accédé aux quarts de finale de manière in extremis en terminant 4e du groupe B.

Les Bleus ont d'abord éliminé les Polonais, doubles champions du monde, en cinq manches lors de leur premier match à élimination directe. Puis, ils n'ont fait qu'une bouchée de l'Argentine en trois manches pour obtenir leur billet pour la finale.

Pour les athlètes du ROC, bien qu'ils soient inévitablement déçus à l'issue de la finale, leur médaille d'argent est un bien meilleur résultat que la 4e place dont ils avaient dû se contenter à Rio.

Les champions en titre exclus du podium

Plus tôt dans la journée, le match pour le bronze opposait les Argentins aux Brésiliens, champions des Jeux de Rio. Ces derniers en ont eu plein les bras et ont rendu les armes en cinq manches.

Après avoir vu l’Argentine s'emparer de la première manche 25-23, le Brésil a riposté en s’imposant 25-20 au deuxième engagement.

Les deux équipes ont ensuite offert du jeu serré et se sont retrouvées à égalité 16-16 en milieu de troisième manche.

La défense brésilienne s’est levée à ce moment et y est allée de plusieurs récupérations spectaculaires. Le tout a permis à l’équipe de réussir des attaques fructueuses et de l’emporter 25-20.

Les Argentins n’avaient cependant pas dit leur dernier mot. Ils ont donné la réplique en gagnant la manche suivante 25-17 pour pousser le duel à la limite.

Les représentants de l'Argentine ont finalement poursuivi sur leur lancée pour arracher la cinquième manche 15-13 et obtenir la médaille de bronze.

L'Argentine remporte la médaille de bronze au volleyball Photo : Getty Images / Chris Graythen

Il s’agit d'un deuxième podium olympique pour l’Argentine en volleyball masculin. Elle avait aussi terminé 3e aux Jeux de Séoul en 1988.

Pour leur part, les Brésiliens sont privés du top 3 pour une première fois depuis les Jeux de Sydney. Ils avaient été décorés d’argent en 2008 et en 2012 et couronnés en 2004 et en 2016.