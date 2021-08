Un premier titre pour la Norvège en volleyball de plage

Les Norvégiens Anders Mol et Christian Sorum ont atteint un nouveau sommet samedi, soit celui du podium des Jeux olympiques de Tokyo. Ils ont vaincu les athlètes du Comité olympique russe (COR) Viacheslav Krasilnikov et Oleg Stoyanovskiy en deux manches de 21-17 et 21-18 pour remporter la médaille d’or en volleyball de plage.

Il s’agit d’une première médaille olympique en volleyball de plage pour les deux nations. Des performances qui bouclent un tournoi marqué par un changement de garde dans le sport, où les puissances habituelles telles que les États-Unis et le Brésil ont été écartées.

Face aux champions du monde en titre, Mol et Sorum se devaient d’imposer une pression constante au service et de limiter leurs erreurs. Ils ont connu un timide départ et étaient menés 5-1 tôt dans la rencontre. Ils sont tout de même parvenus à garder leur sang-froid pour gagner la première manche confortablement. Ils remporteront ensuite un deuxième engagement chaudement disputé.

Provenant d’un pays mieux connu pour ses exploits sur la neige que sur le sable, les Norvégiens ont déclaré n’avoir jamais perdu de vue leur objectif. Chaque jour, pendant trois ans, Christian Sorum a regardé une photo de la médaille d’or des Jeux de Rio sur son téléphone en guise de rappel.

La victoire était double pour Anders Mol, dont la mère Merita Bernsten a pris part aux Jeux d’Atlanta en 1996, alors que le sport en était à ses débuts olympiques. Il est né un an plus tard.

J’ai toujours rêvé de faire mieux que ma mère aux Olympiques. Elle s’était classée 9e , a-t-il raconté. Ç’a été une longue aventure et je pense que nos parents et nos familles sont vraiment fiers de nous en ce moment.

Le Qatar sur le podium pour une première fois

Cherif Younousse et Ahmed Tijan sont devenus les premiers médaillés du Qatar en volleyball de plage. Ils ont gagné le match pour le bronze contre les Lettons Martins Plavins et Edgars Tocs en deux manches de 21-12 et 21-18.

Younousse, qui avait atteint les huitièmes de finale à Rio aux côtés de Jefferson Pereira, s’est effondré sur ses genoux à la suite de la victoire, la tête baissée vers le sable.

L’athlète de 26 ans est devenu père au cours de la dernière année, mais a passé la plus grande partie de son temps loin de son fils afin de s’entraîner et d'amasser des points au classement de qualification olympique.