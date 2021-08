Les Américains encore champions olympiques en basketball

La France avait été la seule équipe à battre les États-Unis, 83-76, lors de la phase préliminaire, au tout début du tournoi.

Les revirements ont été nombreux du côté de la France: 18, contre seulement 9 pour les États-Unis.

Kevin Durant a été géant pour les Américains dans cette finale. Le joueur des Nets de Brooklyn a récolté 29 points, avec trois paniers à la ligne de trois points, et six rebonds. KD , qui briguait à titre personnel une troisième médaille d'or olympique après Londres et Rio, avait déjà 21 points à la pause, presque la moitié de son équipe.

Jayson Tatum a aussi fait sa part avec 19 points.

La vedette française Rudy Gobert a amassé 16 points, mais a été misérable aux lancers francs avec seulement 6 paniers en 13 occasions pour un faible taux d’efficacité de 46 %.

Rudy Gobert n'a réussi que 6 lancers francs en 13 tentatives en finale olympique. Photo : Getty Images / AFP - Thomas Coex

C’est tout de même une progression pour la France, qui avait pris le 6e rang aux Jeux de Rio, en 2016.

Ce titre olympique est le quatrième de suite des États-Unis, et le 16e en 20 Jeux. Ils n'ont pas échappé l'or depuis 2004, à Athènes, où l'Argentine les avait surpris en demi-finales.

Pour Gregg Popovich, ajouter l'or olympique à ses cinq bagues de champions de la NBA, avec les Spurs de San Antonio, vient couronner à 72 ans une carrière exceptionnelle, avec une saveur unique pour cet entraîneur qui subit une pluie continue de critiques depuis deux ans.