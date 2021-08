L’Estrie célèbre la victoire de l'équipe canadienne de soccer féminin

Ça nous motive beaucoup pour le restant de la saison. [...] Toutes les joueuses de cette équipe sont des beaux exemples à suivre. Ça motive toute l’équipe et nous donne de bonnes idées de jeux à faire, pour toute la saison! , s’exclame Marianne Quirion, l’une des joueuses.

Sa coéquipière Marie-Florence Boudreault dit avoir suivi le match de l'équipe canadienne contre les Suédoises avec attention. D’habitude, je ne regarde pas vraiment les Olympiques, mais ce matin, j’ai été vraiment motivée de regarder le match. J’ai trouvé ça motivant, de voir que le Canada pouvait gagner des médailles contre d’autres pays!

Un moment historique , selon Josée Bélanger

La joueuse de soccer coaticookoise Josée Bélanger, qui a remporté une médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio, s’est réjouie pour l’équipe canadienne.

La joueuse de soccer coaticookoise Josée Bélanger avait remporté une médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio. Photo : Radio-Canada

Pour avoir fait partie du programme, on sait tout l’investissement qu’il y a derrière. Le succès qu’elles vivent en ce moment, derrière il y a plusieurs heures d’entraînement et de préparation. C’est un moment historique qui restera marquant pendant plusieurs années. On espère évidemment que ça va permettre au soccer canadien de continuer à progresser.

Elle indique avoir un grand respect pour Christine Sinclair, la capitaine de l’équipe.

Sinclair fait partie des joueuses qui ont réussi à faire avancer le programme canadien, par son talent et son leadership, elle a amené l’équipe à un autre niveau. Une citation de :Josée Bélanger, médaillée olympique des jeux de Rio

Il y a toute l’équipe derrière, mais c’était quand même notre image ici au Canada, notre attaquante qui comptait des buts, qui a atteint des records à ce niveau-là , ajoute-t-elle.

Elle espère maintenant que cette victoire permettra au sport de se développer dans le pays.

On espère qu’en montrant des résultats comme ça, là où je verrais le plus d’avancement, serait dans la confiance des investisseurs pour investir dans le soccer féminin d’ici. Il faut se rappeler qu’une joueuse de soccer féminine canadienne, pour continuer son sport et sa progression, doit s’exiler aux États-Unis ou en Europe , explique-t-elle.

Elle dit souhaiter que la médaille d’or aboutisse, éventuellement, dans l’implantation d’une ligue professionnelle au pays.

Avec les informations de Titouan Bussière