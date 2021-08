Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent seront de la finale au C-2 500 m

Les Canadiennes Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent ont pris le 2e échelon de leur demi-finale, samedi, à l'épreuve de C-2 500 m. Elles seront ainsi de la course ultime des Jeux olympiques de Tokyo dans quelques heures.

Les canoéistes de l'unifolié ont bataillé contre les Ukrainiennes et les Allemandes lors de cette course. Troisièmes à la mi-course, les Canadiennes ont augmenté la cadence pour effacer leur retard sur les représentantes de l'Allemagne et terminer 2es.

Les Ukrainiennes l'ont emporté, alors que les athlètes du Comité olympique russe (ROC) ont pris le 4e et dernier rang donnant accès à la course ultime prévue à 22 h 37 (HAE) samedi.

Plus de détails à venir.