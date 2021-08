Deux Canadiennes dans le top 15 au marathon

Une fois de plus, la chaleur était au rendez pour cette épreuve qui s’est déroulée sous un soleil de plomb. Elmore et Wodak ont cependant été en mesure de surmonter les effets de la température qui a atteint les 30 degrés Celsius.

Après un bon départ, les Canadiennes ont fait partie du peloton de tête pendant une bonne partie de la course. Elles ont toutefois été décrochées peu avant la mi-course, quand un groupe de onze s’est détaché pour prendre les commandes de l’épreuve.

Les Canadiennes ont alors parcouru quelques kilomètres ensemble et ont consolidé leur place parmi les 20 meilleures.

L'athlète canadienne Malindi Elmore court le marathon des JO à Tokyo. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Malindi Elmore, de Kelowna, a finalement augmenté le rythme dans la dernière portion du parcours pour gagner quelques places et se faufiler parmi le top 10. Elle a été la première athlète du Canada à franchir la ligne d'arrivée après un effort de 2 h 30 m 59 s.

Sa 9e place est le deuxième résultat canadien de l'histoire à cette épreuve. Sylvia Ruegger avait terminé 8e à Los Angeles, en 1984.

De son côté, Natasha Wodak a suivi à peine quelques secondes plus tard en 2:31:41.

L'autre Canadienne en lice, Dayna Pidhoresky, a été la 73e et dernière compétitrice à rallier l’arrivée. L’athlète de Vancouver a fait preuve de résilience pour compléter la course en 3:03:10.

La lutte pour la médaille d’or a été féroce à l’avant de la course. La cadence a augmenté au 30e kilomètre et elles n’étaient plus que huit dans le peloton de tête. À peine quatre bornes plus loin, le groupe s’est réduit à cinq coureuses.

C’est à ce moment que les Kényanes Peres Jepchirchir et Brigid Kosgei ont pris le contrôle de la course. Elles ont travaillé de concert lors des ravitaillements et se sont entraidées pour distancer leurs plus proches rivales.

Au final, Jepchirchir a été la plus forte. Elle a été la première à franchir la ligne d’arrivée avec un temps de 2:27:20, devant sa coéquipière Kosgei (2:27:36).

L’Américaine Molly Seidel a été la seule à s’accrocher derrière le duo du Kenya. Elle a complété le podium avec un chrono de 2:27:46.