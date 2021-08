Marathon olympique : la chaleur sera au rendez-vous

Nous serons tous dans la même poêle à frire , a récemment dit le Kényan qui est le champion olympique en titre.

Les marathons olympiques, tout comme les épreuves de marche, ont été déplacés vers le Nord, à Sapporo, pour essayer d'échapper à la chaleur de Tokyo. Même si c'est à 90 minutes de vol ou à deux longs trajets en train de la métropole, la canicule signifie que ce n'est pas plus frais dans la capitale de l'île d'Hokkaido.

Pas de problème, a dit Kipchoge. On y va et on court. On compétitionne, et le meilleur va gagner.

Lorsque le marathon féminin s'est terminé samedi [vendredi soir au Canada], il faisait 32 degrés Celsius avec un taux d'humidité de 71 %.

Ce ne sont pas là des conditions faciles pour courir.

Pour le marathon masculin, dimanche, la journée devrait être couverte et peut-être même pluvieuse, et le mercure devrait osciller autour de 26 degrés. Le taux d'humidité sera toutefois de 86 %, ce qui donnera l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud.

Une des stations d'eau le long du parcours du marathon aux Jeux Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Certains des athlètes qui courront en fin de semaine ont participé aux Championnats du monde, à Doha, en 2019. Même si l'épreuve a eu lieu à minuit, il faisait 31 degrés, mais la température ressentie était de 40 avec l'humidité. Une trentaine de coureurs n'ont pas été en mesure de terminer la course.

Lors de l'épreuve de marche vendredi, un écran affichait la température en temps réel.

Petit conseil amical de la part du Canadien Evan Dunfee, qui a remporté la médaille de bronze du 50 km marche : ne le regardez pas. Le thermomètre qui grimpe donne simplement l'impression qu'il fait encore plus chaud.

C'était vraiment brutal , a-t-il dit.

Les marathoniens s'élanceront à 7 h, heure locale, et ils auront droit à amplement de soleil le long du trajet qui débute au parc Odori. Il suit une longue boucle et deux plus courtes, avant de revenir au parc.

Comme cela est le cas à Tokyo, on demandera aux amateurs d'admirer les athlètes à la télévision pour limiter les risques de propagation de la COVID-19.

L’apport des souliers

Depuis les Jeux de Rio en 2016, la technologie incorporée dans les souliers des coureurs retient de plus en plus l'attention.

Nike a changé la donne avec son soulier Alphafly Next, dont les plaques de fibre de carbone semblent permettre des temps plus rapides. Kipchoge utilisait un prototype de l'Alphafly quand il a couru un marathon en moins de deux heures pour la première fois de l'histoire, lors d'une compétition non officielle en octobre 2019.

World Athletics, l'organisme qui gouverne le sport, a publié des règles complexes pour définir ce qui constitue un soulier légal pour les épreuves de longue distance.

D'autres compagnies comblent leur retard.

Les souliers sont vraiment bons, a dit Kipchoge au sujet de son modèle Nike. Mais en bout de compte, si vous n'êtes pas assez en forme, alors vous ne pouvez pas bien réussir. C'est une question de forme physique. C'est une question d'entraînement.

C'est aussi une question d'hydratation. Plusieurs stations d'eau et amplement de glace concassée seront disponibles le long du parcours.

World Athletics a proposé aux athlètes une calculatrice pour évaluer leur niveau de préparation à courir dans la chaleur. On y retrouve neuf catégories, et chacune vaut un certain nombre de points.

Par exemple, deux semaines passées à s'acclimater à la chaleur valent quatre points, et la mise en place d'un plan de rafraîchissement [comme l'utilisation de vestes de glace] en vaut un. À l'autre bout, des vêtements qui interfèrent avec l'évaporation de la chaleur font perdre un point. Le but est d'avoir cinq points en banque à la fin de l'évaluation.

Aux mondiaux, à Doha, environ 200 coureurs ont accepté de gober des capsules rouges et blanches qui contenaient des émetteurs de données pour un projet de recherche piloté par World Athletics pour mesurer l'impact de la chaleur et de la température corporelle.

On n'aurait pas pu choisir un meilleur endroit que le Qatar, où il a fait 38 degrés Celsius tous les jours.

Ça a été très utile pour démontrer qu'on peut organiser des événements même dans des conditions difficiles, si un plan de mitigation adéquat a été mis en place , a indiqué World Athletics par voie de communiqué.

Pour les épreuves olympiques, la fédération a une technologie pour mesurer en temps réel les niveaux de pollution, la qualité de l'air, la température, l'humidité relative, le vent et l'exposition des coureurs au stress causé par la chaleur.