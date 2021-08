À ne pas manquer, ce soir, aux Jeux de Tokyo

Après une rafle de médailles à la fin du jour 14 – l'or au soccer, l'argent au 5000 m et le bronze au relais 4 x 100 m – le Canada se retrouve encore en finale de plusieurs épreuves aujourd'hui.

Athlétisme

Trois Canadiennes participent au marathon des Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Dayna Pidhoresky, Malindi Elmore et Natasha Wodak participent au marathon féminin. Le départ a été devancé d’une heure à cause de la chaleur intense. Les coureuses ont pris le départ à 6 h, heure de Tokyo (17 h HAE).

Au 10 000 m, Andrea Seccafien représentera le Canada dans la finale qui compte 25 autres coureuses. En qualification, l’Ontarienne a réalisé le 15e temps des qualifications avec un chrono de 14 min 59 s 55/100.

Le Canada sera de la finale du relais 4 x 400 m féminin au stade olympique. L’équipe canadienne a réalisé un temps de 3 min 24 s 5/100 en qualifications.

Canoë-kayak

Katie Vincent (à gauche) et Laurence Vincent Lapointe (à droite) se sont qualifiées pour la demi-finale en C2-500 m. Photo : Getty Images / Phil Walter

Le Canada s’est qualifié pour trois demi-finales en C-2 féminin, C-1 et K4 masculins, dont les grandes finales suivront deux heures plus tard.

Au C-2 500 m, Laurence Vincent Lapointe, en quête d’une deuxième médaille, et Katie Vincent ont dû passer par les quarts de finale pour se qualifier.

Connor Fitzpatrick s’est taillé une place en demi-finale en terminant 2e de sa vague de qualification au C-1 1000 m.

Dans sa course de quart de finale de K-4 500 m masculin, l’équipage canadien composé de Nicholas Matveev, Mark de Jonge, Pierre-Luc Poulin et Simon McTavish a eu un départ presque parfait et s’est qualifié pour la demi-finale en franchissant la ligne d’arrivée au 5e rang de sa vague.

De leur côté, Andréanne Langlois, Michelle Russell, Alanna Bray-Lougheed et Madeline Schmidt doivent se contenter de participer à la finale B au K-4 500 m féminin.

Plongeon

Le Canadien Nathan Zsombor-Murray Photo : Associated Press / Dmitri Lovetsky

Le jeune Nathan Zsombor-Murray, 18 ans, plonge en demi-finale du 10 m après une performance inspirante en qualifications. Le plongeur de Pointe-Claire a conclu la séance avec 443,85 points, ce qui lui a valu le 5e rang du classement général.

Cyclisme sur piste

Michael Foley et Derek Gee pédaleront dans la finale de l’épreuve Madison, une course à relais sur piste disputée sur 30 km (120 tours). Le Canada est l’un des 16 pays qui participent à l’épreuve.

Au sprint féminin, Lauriane Genest et Kelsey Mitchell tenteront de se qualifier lors des huitièmes et des quarts de finale.

Au keirin masculin, Hugo Barrette et Nick Wammes tenteront de se démarquer lors du premier tour.

Karaté

Le Canadien Daniel Gaysinsky en action Photo : Xavier Servolle

En karaté kumite, Daniel Gaysinsky disputera quatre combats dans la catégorie des 75 kg. Il affrontera un Américain, un Croate, un Saoudien et un Irlandais.

Natation artistique

L'équipe canadienne de natation artistique lors des Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Tom Pennington

Le Canada présentera son programme libre par équipe en natation artistique. Les Canadiennes se trouvent en 5e position à l'issue du programme technique, lors duquel elles ont obtenu 91,4992 points, un record pour l'équipe unifoliée dans cet exercice.

Golf

Au golf féminin, le coup de départ a été donné dans la 4e ronde. Brooke Henderson et Alena Sharp n’ont pas réussi jusqu’à maintenant à se démarquer.

Sports d’équipe

Dans un match pour la 7e position, l’équipe féminine de water-polo canadienne affrontera la Chine.