Écrasés par une chaleur impitoyable et l’état d’urgence qui s’abattent sur leur ville, les Tokyoïtes disent vivre leur pire été depuis plus de dix ans. Dans cette véritable fournaise, le Canada a connu vendredi les trois heures les plus magiques de son histoire olympique.

Sur le coup de 21 h, alors que la finale de soccer féminin Canada-Suède se mettait en branle au stade de Yokohama, le coureur de fond canadien Mohammed Ahmed posait le pied derrière la ligne de départ du stade olympique de Tokyo pour disputer la finale du 5000 mètres.

Ahmed, qui appartient à la fine élite de son sport, avait raté le podium de peu lors de la finale du 10 000 mètres. À deux tours de la fin, il avait tenté une échappée qui s’était avérée trop hâtive et il avait manqué d’énergie dans le dernier droit. Au 5000 mètres, il a opté pour une course plus patiente et ça lui a rapporté très gros.

Le Canadien de 30 ans s’est placé dans une position d’observateur pour les cinq premiers tours. Il a ensuite entrepris les sept tours finaux en se rapprochant doucement, entre autres, du Kenyan Kipkorir Kimeli, des redoutables Ougandais Joshua Cheptegei et Jacob Kilplimo ainsi que de l’Américain Paul Chelimo, qui menaient le peloton.

Ahmed a maintenu leur rythme et dans les 200 mètres, il était exactement là où il le voulait : entre le cinquième et le sixième rang. Même si les sprints finaux ne constituent pas son point fort, il a alors amorcé une attaque quasi irrésistible que la plupart des meneurs n’ont pas été capables de supporter. Le Canadien a finalement passé le fil d’arrivée en 12 min 58 s, 16/100, seulement 45 centièmes derrière le vainqueur, Josh Cheptegei.

Cette course rusée et éreintante a permis au Canada de faire un pas de géant. Il s’agissait de la toute première médaille canadienne dans la prestigieuse épreuve du 5000 mètres. Il n’y a pas si longtemps, cette médaille était de la science-fiction chez nous.

Enveloppé de l’unifolié, Ahmed a pleinement savouré son tour d’honneur même si les gradins étaient vides. Un nouveau pan de l’histoire sportive canadienne venait de s’écrire.

Et ça ne faisait que commencer…

****

À Yokohama, la Suède et le Canada étaient à égalité 1-1 et les dernières minutes de temps réglementaire s’écoulaient au cadran quand les équipes masculines du prestigieux relais 4 x 100 mètres se sont installées sur les blocs de départ à Tokyo.

Jamais un sprinteur canadien n’était parvenu à remporter deux médailles au relais 4 x 100 m. Avant ce relais à Tokyo, c’était d’ailleurs un exploit que seulement 33 hommes avaient réussi dans l’histoire olympique.

Médaillés de bronze à Rio, Aaron Brown, Brendon Rodney et Andre De Grasse tentaient leur chance. Akeem Hayes, qui les avait accompagnés à Rio, était cette fois-ci remplacé par Jerome Blake.

Les Canadiens ont eu deux minuscules hésitations lors des deux premiers passages du témoin, si bien que lorsque le relais final s’est exécuté entre Rodney et De Grasse, le Canada était à l’extérieur du podium.

De Grasse, qui affiche la meilleure forme de sa vie, a toutefois décampé avec force et il a rapidement réussi à dépasser le Jamaïcain Oblique Seville, qui était aussi dépassé par la fureur de ce sprint final.

À l’arrivée, les Canadiens ont affiché un chrono de 37,70 s, à 6 centièmes du record canadien qu’ils avaient inscrit à Rio. Et ils ont terminé exactement avec la même médaille qu’à Rio : celle de bronze, derrière les étonnants Italiens et les Britanniques, qui se sont emparés de l’argent.

Au passage, Andre De Grasse a décroché une sixième médaille olympique en six épreuves de sprint. Trois à Rio et trois à Tokyo. Il est le sprinter canadien le plus décoré et le plus constant que ce pays ait vu grandir.

À Rio, De Grasse nous avait fait rêver à ce que nous allions peut-être voir à Tokyo. Et au cours de la dernière semaine, il a trouvé le moyen de surpasser les attentes et d’entrer dans la légende.

Reverrons-nous pareil phénomène un jour?

***

Aussitôt le 4 x 100 mètres et les célébrations terminées, les Canadiens présents au stade de Tokyo se sont rués sur les moniteurs disponibles ou sur leurs téléphones portables pour assister à la prolongation opposant les Canadiennes aux Suédoises.

La Suède était invaincue à ses 17 derniers matchs. En plus, les Suédoises n’avaient jamais baissé pavillon devant le Canada dans une compétition majeure. Mais en prolongation, il était tout à fait permis de rêver.

Les Canadiennes avaient eu besoin d’un tir de pénalité, réussi par Jessie Fleming, pour créer l’égalité dans le match. Dans l’ensemble, la Suède avait dominé.

En prolongation, malgré leurs moyens offensifs limités, les Canadiennes n’ont jamais reculé. Cependant, dans les 15 dernières minutes, les Suédoises ont mené quelques attaques fort menaçantes, sans toutefois pouvoir compter.

Quand les tirs de barrage ont débuté, les diffuseurs olympiques du monde entier étaient branchés sur Yokohama. Le stade de Tokyo, lui, était presque vide et plongé dans le noir. Par contre, sur les plateformes de plusieurs télédiffuseurs, techniciens et descripteurs étaient encore sur le bout de leur siège. La journée avait été cruellement chaude et longue. Mais il n’était pas question de partir.

En l’espace de quelques minutes, nombreux sont ceux qui sont devenus des admirateurs de la gardienne Stéphanie Labbé. Ou qui se sont désolés de son talent. À chaque tir, au gré des allégeances, on entendait de puissants cris retentir dans le stade.

Comme elle l’avait fait contre les États-Unis, Labbé a permis à son équipe de remonter la pente alors qu’il n’y avait à peu près plus de marge de manœuvre.

Plus le nombre de tirs effectués s’allongeait, plus les Suédoises semblaient mal à l’aise. Contrairement aux Canadiennes, elles n’avaient pas eu à se rendre à l’étape des tirs de barrage depuis leur arrivée à Tokyo.

Il était étrange de voir Christine Sinclair regarder ses coéquipières tirer pour accéder à la plus haute marche du podium. On assistait à la fois à l’apothéose d’une des plus grandes carrières internationales (soccer masculin et féminin inclus) et à un excitant passage du flambeau. Un véritable thriller!

Et peu avant minuit [11 h HAE], sur le sixième tir du Canada, Julia Grosso a inscrit le but en or, concrétisant ainsi le plus grand fait d’armes de l’histoire du soccer canadien. Tant qu’à remporter trois médailles consécutives aux Jeux, pourquoi ne pas couronner le tout avec la conquête de l’or?

En l’espace de quelques heures, le patrimoine sportif canadien venait de changer à jamais.

Au cours des dernières semaines, nous vous avons répété mille fois combien il faisait chaud à Tokyo et combien le taux d’humidité était insupportable. Les athlètes sont des héros. Ces derniers jours, je n’ai d’ailleurs pas rencontré une seule personne qui n’avait pas très hâte de quitter ce fourneau et de rentrer chez elle.

Et incroyablement, dans cet environnement suffocant et dans les dernières heures des Jeux, Ahmed, les gars du relais 4 x 100 mètres et les filles de l’équipe de soccer ont réussi à nous donner des frissons.