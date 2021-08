Derrière les performances de Geneviève Lalonde, un travail acharné et méconnu

Geneviève Lalonde peut dire mission accomplie après les Jeux olympiques de Tokyo avec sa 11e place au 3000 m steeple. Elle a aussi battu deux fois le record canadien.

Le parcours de la coureuse acadienne n'a toutefois pas été de tout repos.

J'ai vraiment une super belle équipe , dit la coureuse acadienne, au lendemain de sa finale olympique.

Elle est reconnaissante. Elle peut aussi s'accorder le mérite d'avoir pris une décision importante sur cette équipe, ce qui lui a permis de naviguer dans les temps troubles.

Il y a eu la pandémie, bien sûr, mais aussi cette blessure qui est survenue quelques mois avant qu'elle se présente sur la ligne de départ. La blessure aurait pu briser son rêve olympique.

C'est honnêtement grâce à eux qu'on a pris le temps nécessaire de guérir ma blessure afin de se préparer pour les Jeux. Il fallait mettre l'accent sur les Jeux et non sur autre chose. Une citation de :Geneviève Lalonde

La préparation allait de semaine en semaine, de jour en jour , ajoute-t-elle. On voyait l'amélioration. On a su qu'on allait être prêt il y a seulement quelques semaines.

Un moment décisif

Il y a deux ans, Geneviève Lalonde était à la croisée des chemins et avait besoin d'un changement d'air. L'athlète olympique a donc quitté Guelph, en Ontario, pour s'installer à Victoria, en Colombie-Britannique. Le climat y était idéal pour l'entraînement.

L'Acadienne s'est entraînée à Victoria, en Colombie-Britannique. Photo : The Canadian Press / Marissa Tiel

Le déménagement a aussi permis à son conjoint, John Érik Rasmussen, un triathlonien de se rapprocher du Centre national de haute performance en triathlon, situé à Victoria.

C'était parfait pour le couple.

Dans sa quête olympique, Geneviève Lalonde a formé son équipe de soutien, dont l'un des piliers est Hilary Stellingwerff, qui dirige l'équipe de cross-country et d'athlétisme de l'Université de Victoria.

À Victoria, Geneviève Lalonde s'entraînait sous la supervision d'Hilary Stellingwerff, à droite. Photo : The Canadian Press / Marissa Tiel

Elle est aussi une ancienne coéquipière de Lalonde à Rio, en 2016, et une partenaire d'entraînement.

L'autre pilier est Joël Bourgeois, qui réside à Québec. L'Acadien, originaire de Grande-Digue, au Nouveau-Brunswick, a participé aux Jeux olympiques à Atlanta, en 1996, et à Sydney, en 2000, au 3000 m steeple. Il connaît Geneviève depuis son enfance et il a déjà été son entraîneur.

Joël Bourgeois possède une longue expérience de course sur la scène internationale. Photo : La Presse canadienne / FRANK GUNN

Le trio a concocté un programme en plusieurs étapes.

Il y a eu beaucoup de travail depuis 2019 , révèle Joël Bourgeois. C'est plus sur les aspects personnels, émotionnels et même motivationnels que ça été un gros travail, surtout en raison de la pandémie.

On lui a aussi appris à être un peu égoïste pour se préparer pour les Jeux, de penser à elle avant tout , ajoute Mme Stellingwerff.

Geneviève et Hilary étaient à Victoria, Joël était à Québec. Ce dernier devait superviser le tout à distance. Du télé-coaching , si on veut.

Le travail à distance est un concept qu'on connaît bien maintenant , dit Bourgeois en souriant. Et pour nous, ç'a été le cas aussi. Geneviève, c'est une athlète d'expérience qui sait ce qu'elle veut. Donc, tout le monde s'ajustait.

Il y a des sceptiques sur cette formule à distance, mais l'athlète est convaincante.

C'était un partenariat, c'était fantastique , ajoute Hilary Stellingwerff. Joël possède toute cette expérience en steeple-chase sur la scène internationale. En plus, il connaît Gen depuis son enfance.

Trent, le mari d'Hilary, et John Érik, le conjoint de Geneviève, apportaient aussi leur appui respectif en arrière-scène.

La vie à Victoria

Il y avait de l'incertitude. Est-ce que les Jeux olympiques auraient lieu ou non? Est-ce que l'événement serait reporté? Autant de questions qu'il fallait gérer pour adapter la préparation mentale et physique.

Dans les mois menant à Tokyo, Geneviève Lalonde est passée par toute une gamme d'émotions. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

En Colombie-Britannique, Stellingwerff l'aidait au quotidien. L'entraîneuse était impressionnée par l'Acadienne sur sa capacité de courir beaucoup. Elle peut maintenir un grand volume d'entraînement , explique-t-elle.

D'ailleurs, cette force l'a aidée après sa blessure survenue l'hiver dernier, lors de la seule journée où il a neigé à Victoria , lance Mme Stellingwerff, encore incrédule.

Selon Joël Bourgeois, c'est après avoir pelleté la piste et s'être entraîné dans ces conditions hivernales que le mal serait apparu.

Joël Bourgeois Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

Ça paraît rigolo maintenant, mais ç'a été une embûche , dit l'athlète olympique à la retraite.

La préparation pour les Jeux a été retardée de six semaines. C'était un autre ajustement à faire pour les entraîneurs qui ont procédé par étapes au retour.

Hilary Stellingwerth est une athlète olympique à la retraite qui a couru le 1500 m aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Elle dirige les programmes de cross-country et d'athlétisme à l'Université de Victoria. Photo : Université de Victoria

On l'a amenée courir dans les sentiers , explique Mme Stellingwerff. Elle a couru beaucoup pour reprendre des forces, sans sauter les haies et les barricades, ce qui aurait pu aggraver sa condition.

Quand elle a été prête, on a fait des simulations, comme les vagues [de qualifications aux Jeux]. On avait une séance d'entraînement de course, puis, quatre jours plus tard, on en faisait une autre. Elle a démontré beaucoup de ténacité pour se rétablir. Une citation de :Hilary Stellingwerff, co-entraîneuse de Geneviève Lalonde

On a donc sacrifié les résultats de la saison pour se concentrer sur le résultat aux Jeux.

Altitude, chaleur et famille en Arizona

L'étape ultime, c'était un camp d'entraînement à Flagstaff, en Arizona, après les essais canadiens.

C'est alors que Joël Bourgeois l'a rejointe pour le dernier coup de pouce avant les Jeux, en personne.

On a créé des conditions gagnantes pour Geneviève, physiquement et mentalement.

Il faisait très chaud pour les courses à Tokyo. Même la fosse d'eau du 3000 m steeple ne pouvait rafraîchir les coureuses. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Les séances d'entraînement se tenaient en altitude, toujours bonnes pour les athlètes. Mais il y avait aussi la chaleur intense de l'Arizona, qui reproduisait les conditions météorologiques de Tokyo. Les courses ont lieu dans une chaleur accablante et il faut se préparer en conséquence.

On s'entraînait dans des températures de 40 Celsius , mentionne Joël Bourgeois. Pour nos protocoles de refroidissement entre les intervalles d'entraînement, on avait des vestes remplies de glace lors des échauffements. On mettait une casquette dans la glace, puis on se la mettait sur la tête.

On entend souvent dire que la souffrance est une étape vers le succès. Mais, le bonheur, ça compte beaucoup!

L'équipe de Geneviève s'est donc assurée de créer un environnement idéal.

Geneviève, ce n'est pas une bureaucrate. Elle doit s'amuser. Une Geneviève en santé et heureuse égale une Geneviève rapide. Une citation de :Joël Bourgeois, coentraîneur de Geneviève Lalonde

La fille aînée de Joël Bourgeois l'a accompagné en Arizona. Le père de Geneviève, Marc Lalonde, s'est joint à eux pour s'occuper de la nourriture, du gardiennage et du nettoyage.

Geneviève connaît mes enfants depuis longtemps , explique M. Bourgeois.

Comme la famille compte beaucoup pour l'athlète, la présence de ces gens devient un atout.

D'ailleurs, en Colombie-Britannique, Hilary Stellingwerff ajoute que Gen fait partie de sa famille aussi, avec les enfants qu'elle aime bien . Le mari de l'entraîneuse, Trent, a joué un petit rôle dans cette histoire à succès.

Et maintenant, la suite?

Après avoir battu deux fois le record canadien, qu'en est-il de la suite de la carrière de Geneviève Lalonde?

Geneviève va toujours continuer à courir , soutient M. Bourgeois.

En plus du 3000 m steeple, elle participe à des épreuves de 5 km et de cross-country. Elle adore courir. Mais à quel niveau veut-elle poursuivre sa carrière?

On va laisser la poussière retomber. Il ne reste que trois ans avant les prochains Jeux. Elle est qualifiée d'office pour le championnat du monde l'an prochain , mentionne l'entraîneur.

Les mondiaux sont à Eugene, en Oregon, c'est tout proche de Victoria , rappelle Mme Stellingwerff. Un résultat parmi les six ou huit premières, c'est réaliste. Il faudra voir ce qu'elle veut faire.

Le travail de longue haleine derrière une aventure olympique est exigeant. Mais Geneviève Lalonde aime aussi courir. Elle aura 30 ans en septembre.

Peu importe sa décision, l'Acadienne vient de montrer que tout est possible. Elle a fait sa marque dans l'histoire sportive d'ici et même d'ailleurs.

Mission accomplie sur la piste, mission accomplie pour la vie.