Soccer : les Mexicains prennent leur revanche sur les Japonais et grimpent sur le podium

Les Japonais avaient pourtant vaincu les représentants de la CONCACAF par la marque de 2-1 en phase préliminaire pour terminer au sommet du groupe A. Le scénario a été inversé, vendredi, au stade de Saitama.

À la 11e minute de jeu, Wataru Endo a maladroitement fauché Ernesto Vega à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre éthiopien Bamlaku Tessema Weyesa n'a pas hésité une seconde pour accorder un tir de pénalité aux Mexicains.

Francisco Cordova s'est exécuté sans problème, logeant le ballon dans le coin inférieur gauche du filet pour donner l'avance aux siens.

Les Mexicains ont doublé la mise à la 22e minute. Cordova, encore lui, a délivré un coup franc tendu derrière la ligne défensive des Japonais. Johan Vasquez n'a eu aucun mal à se défaire de son couvreur, avant d'habilement rediriger le ballon de la tête au premier poteau.

Cordova a solidifié son statut de joueur le plus utile du match à l'heure de jeu en ajoutant une deuxième passe décisive à sa feuille de route. Le spécialiste des phases de jeu arrêtées a une fois de plus trouvé la tête d'un coéquipier, celle d'Ernesto Vega sur un coup de pied de coin, pour tourner le fer dans la plaie.

El Tricolor aurait pu porter son avance à cinq buts au cours des cinq minutes qui ont suivi. Carlos Antuna et Henry Martin ont tour à tour raté une occasion en or contre le gardien de but Kosei Tani.

Le Japon est passé bien près de réduire l'écart à la 75e, mais Guillermo Ochoa a été vif pour préserver son blanchissage en faisant dévier le tir de Kaoru Mitoma en coup de pied de coin.

Ce n'était que partie remise pour l'ailier de 24 ans, qui a trouvé la lucarne trois minutes plus tard, après avoir enchaîné quelques beaux dribles.

Les favoris locaux ont toutefois démontré leurs qualités offensives un peu trop tard, échouant donc à remporter une première médaille olympique en soccer masculin depuis 1968, qui avait ironiquement été remportée en sol mexicain contre... le Mexique!

Quant aux Mexicains, ils mettent la main sur une deuxième médaille dans cette discipline, eux qui avaient remporté l'or aux Jeux de Londres, en 2012.

La finale du tournoi opposera le Brésil à l'Espagne, samedi.