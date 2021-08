Bon départ au sprint pour Lauriane Genest et Kelsey Mitchell

Médaillée de bronze jeudi au keirin, Genest a connu son plus gros test en 16es de finale face à la vice-championne du monde, Anastasia Voynova. La représentante du Comité olympique russe (ROC) a livré une chaude lutte à la Québécoise de 23 ans, qui a toutefois réussi à maintenir sa mince avance en fin de course pour s’imposer au fil d’arrivée.

Lauriane Genest est qualifiée pour les 8es de finale Photo : Getty Images / Tim de Waele

Après avoir inscrit le 5e temps des qualifications, Genest l’avait facilement emporté au premier tour sur l’Américaine Madalyn Godby.

C’était de longs et de gros efforts hier et on le ressent aujourd’hui. Ce n’était pas facile. Chaque course est comme un match ultime. On va à la guerre chaque fois qu’on est sur la ligne de départ. Une citation de :Lauriane Genest, cycliste sur piste

Elle se réjouit toutefois d’avoir pu éviter jusqu’ici les tours de repêchage en gagnant chacun de ses duels.

C’est pour ça que j’ai couru à fond comme si chaque course était ma dernière. Je ne voulais pas en faire plus qu’il fallait , a poursuivi Genest.

Sa prochaine adversaire sera la Britannique Katy Marchant, médaillée de bronze au sprint aux Jeux de Rio.

De son côté, Mitchell a rapidement affiché ses couleurs avec le 2e chrono des qualifications. Seule Lea Sophie Friedrich a été plus rapide. L’Allemande a d’ailleurs établi une nouvelle marque olympique en franchissant les 200 mètres lancés en 10 s 310/1000.

Détentrice du record mondial sur la distance, Mitchell a aisément vaincu l’Ukrainienne Liubov Basova en 32es de finale, puis l'Australienne Kaarle McCulloch en 16es.

Une impressionnante performance de Kelsey Mitchell à la vitesse Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Nous avons eu des courses difficiles hier et on le sentait un peu dans nos jambes. Donc, le moins de courses que tu peux faire, le mieux c’est , a expliqué Mitchell, qui se mesurera à la Néo-Zélandaise Ellesse Andrews, médaillée d’argent au keirin, en huitièmes de finale.

Je me sens bien, j’ai confiance, mais pas trop. Je vais faire chaque course comme si c’était la dernière et je vais les prendre une à la fois , a poursuivi l'Albertaine de 27 ans.

Cinquième au keirin, Mitchell est l’une des favorites au sprint. Elle s’était classée 4e à cette épreuve aux Championnats du monde, à Berlin, en 2020.

La championne du monde en titre, l’Allemande Emma Hinze, ainsi que la médaillée d’or du keirin à Tokyo, la Néerlandaise Shanne Braspennincx, font également partie de celles qui se sont qualifiées directement pour les huitièmes de finale.

L’épreuve se poursuivra samedi et se terminera dimanche à la dernière journée des Jeux de Tokyo.

Dans les autres courses au programme de vendredi, les Britanniques ont gagné la première médaille d’or olympique au madison féminin, qui était présenté pour la première fois aux JO. Les Danoises ont obtenu l’argent et les athlètes du ROC, le bronze.

Enfin, le Néerlandais Harrie Lavreysen a été couronné au sprint masculin après avoir vaincu son compatriote Jeffrey Hoogland en finale. Le Britannique Jack Carlin a complété le podium.