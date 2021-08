J’ai pensé à Jennifer Abel, deux fois 4e à Rio, puis au bosseur Marc-Antoine Gagnon, 4e à Sotchi et à Pyeongchang. J’ai aussi eu une pensée pour Alex Harvey, 4e sur la même distance que Dunfee, mais en ski de fond, aux derniers Jeux d’hiver.

Je ne suis pas un politologue, mais je suis convaincu qu’il est moins difficile et cruel de terminer deux fois 4e au scrutin électoral qu’à une épreuve olympique et, en particulier, au dernier 50 km marche de l’histoire des Jeux.

Puis, je me suis demandé comment j’allais aborder la chose avec Dunfee, quels mots choisir pour connaître sa déception, encore plus cruelle cette fois-ci, dans le respect de l’homme.

On est comme ça, les journalistes. On pense beaucoup, des fois même un peu trop, et ça se bouscule sous la casquette. Vendredi, j’ai pensé pour rien, parce que Dunfee a finalement réussi l’impensable, même s’il cédait encore plusieurs dizaines de mètres à l’Espagnol Marc Tur à un kilomètre de l’objectif.

Le corps du Canadien était sur le point de le lâcher. Il voulait accélérer, mais n’y arrivait pas. C’est là qu’on a vu la fameuse dureté de son mental. En pensant à sa famille, à ses proches et, surtout, à sa grand-maman, il a su convaincre ses muscles qu’il leur restait encore un peu de force.

Puis, Tur a faibli et Dunfee y a cru. En franchissant le fil d’arrivée 3e, le rouquin a hurlé sa joie et son soulagement d’avoir réussi la course de sa vie, le jour où ça comptait le plus.

Postés à quelques mètres à peine, mon équipe et moi avons assisté à de grands moments d’émotions. Dunfee s’est laissé choir sur le dos, en pompant les bras dans les airs. Ensuite, il s’est relevé, a crié de nouveau, tout juste devant notre caméra.

Evan Dunfee Photo : Radio-Canada / Jeffery Tam

Il est difficile d’imaginer l’enfer qu’il venait de traverser : 50 km à la marche, à une vitesse d'environ 13 km/h, sous une chaleur accablante, des conditions presque inhumaines. Mais Dunfee et son équipe s’étaient bien préparés.

S’en est suivi une série d’accolades. D’abord, à l’Allemand Jonathan Hilbert, médaillé d’argent, puis il s’est mis à pleurer dans les bras d’un entraîneur suédois. Même scénario dans ceux de l’entraîneur de marche du Canada Gerry Dragomir.

Puis, une rare frustration. Dunfee voulait se couvrir d’un drapeau canadien. C’est le médecin de l’équipe qui l’avait, mais il était introuvable.

Le drapeau et le médecin ont été retrouvés, le sourire de Dunfee aussi. Peu d’athlètes olympiques encouragent autant ses compatriotes que le marcheur peut le faire. Son drapeau, il l’aime et y tenait.

Un sport toujours mal aimé

En entrevue, Dunfee ne cessait de sourire, mis à part pour ravaler un sanglot à l’évocation de sa grand-maman, sa grande inspiration, décédée en 2019. Le marcheur est vrai, brillant, touchant et n’a jamais eu peur de partager ses sentiments.

Son fil Twitter est parfois plus rugueux qu’un papier à sabler.

Une fois de plus, après son épreuve, il a dénoncé la décision du Comité international olympique de retirer l’épreuve de 50 km des prochains Jeux. Elle sera remplacée par une épreuve mixte dont les paramètres ne sont pas encore définis.

Si je voulais trahir mon âge, c’est ici que j’en profiterais pour vous rappeler que le breakdance fera son entrée aux Jeux de Paris en 2024. Je ne le ferai pas.

Jamais on ne me fera croire que ce n’est pas un bon spectacle , m’avait dit Evan Dunfee en entrevue plus tôt cet été. Il a répété à peu près les mêmes mots, mais avec encore plus de conviction en point de presse vendredi.

Pourtant, on n’a pas encore vu de manifestation au Japon pour le maintien de cette épreuve, pourtant si populaire ici. Ni au Canada, d’ailleurs. Pour bien des gens, la marche olympique est plus souvent un sport tourné en dérision.

Le fou en pyjama , le surnom du marcheur Marcel Jobin, ne serait même pas mis à l’index en 2021. Encore vendredi, en pleine épreuve, une connaissance a répondu à une de mes photos publiées sur les réseaux sociaux en écrivant que ses enfants étaient crampés dans le salon en regardant les marcheurs se déhancher.

Ils n’ont rien inventé.

Je revois encore François Massicotte imiter Guillaume Leblanc dans le studio de TVA aux Jeux de Barcelone, sous les yeux de Lise Payette qui riait aux larmes.

Pourtant, à Sapporo, personne ne riait aux abords du parcours. Au-delà de leur démarche caricaturale, ces athlètes puisent au plus profond de leurs ressources pour continuer d’avancer, dans les règles strictes de la marche pendant que tous les indicateurs de leur tableau de bord humain leur hurlent d’arrêter.

Jamais je n’oublierai la détermination que j’ai sentie chez Dunfee à Sapporo. Ni le courage de Mathieu Bilodeau, 45e à plus de 30 minutes du gagnant. Le dos du Québécois l’a lâché au 20e km, mais il n’était pas question qu’il ne termine pas l’épreuve comme à Rio, il y a cinq ans.

J’ai envoyé un message à ma blonde avant la course et je lui ai dit que j’allais tout faire pour me rendre à l’arrivée, a dit Bilodeau, comptable de formation, dans la zone d’entrevue. J’ai ralenti pour être sûr de finir, quitte à finir sur les genoux.

Il n’a pas eu à se rendre jusque-là, heureusement, mais il a souffert dans la chaleur. Chaque fois qu’il passait devant nous – c’est arrivé 25 fois –, son visage était de plus en plus crispé, mais jamais il ne nous a fait douter qu’il arrêterait.

Il ne fera pas la une des magazines à son retour au Québec, mais pour toujours, il pourra dire qu’il a terminé le dernier 50 km marche de l’histoire olympique.

Comme un vieux boxeur qui raconte ses vieux combats de 15 rounds.