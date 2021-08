Les Américaines gagnent l’or aisément en volleyball de plage

April Ross et Alix Klineman avaient été intraitables depuis le début du tournoi féminin en volleyball de plage féminin et leur domination a tenu jusqu’à la toute fin. Les Américaines ont remporté la médaille d’or grâce à une victoire en deux manches de 21-15 et 21-16, vendredi, contre les Australiennes Taliqua Clancy et Mariafe Artacho del Solar.