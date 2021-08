Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent en demi-finales en C-2 500 m

Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent ont aisément remporté leur quart de finale aux Jeux olympiques de Tokyo. En K-4 500 m, l'équipage canadien masculin s'est qualifié pour les demi-finales, mais pas l'équipage féminin.

Dans le couloir numéro 5, Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent ont dicté le rythme tout au long de cette course de C-2 500 m.

Sans surprise, elles ont pris l'avance dès le départ. Elles n’étaient toutefois plus en tête après 250 mètres, mais les Canadiennes talonnaient les meneuses.

Elles ont lentement repris l’avantage et toutes les compétitrices étaient derrière quand Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent sont entrées dans la section des bouées rouges, qui annoncent la fin de la course, en 2 min 2 s 259/1000.

Les demi-finales auront lieu samedi.

Un passe...

Les quatuors masculin et féminin représentant l’unifolié étaient aussi à l’oeuvre sur 500 m, vendredi, et ils ont connu un sort bien différent.

Les hommes vont poursuivre leur parcours en demi-finales, demain, après une course relativement facile en quarts.

Après un départ quasi parfait, ils ont levé le pied pour économiser leurs énergies. Sans nervosité, sans stress, ils ont franchi la ligne d’arrivée pour terminer au 5e rang.

Ils ont pu se permettre ce luxe, car ils devaient vaincre une seule embarcation. Les six premières passaient en demi-finales.

Les Canadiens Nicholas Matveev, Mark de Jonge, Pierre-Luc Poulin et Simon McTavish passeront par les quarts de finale en K-4 500 m. Photo : Associated Press / Kirsty Wigglesworth

… l’autre casse

La journée des Canadiennes a malheureusement connu une fin moins heureuse.

Andréanne Langlois, Michelle Russell, Alanna Bray-Lougheed et Madeline Schmidt tentaient aussi de se qualifier pour les demi-finales en K-4 500 m.

Elles ont toutefois terminé 8es et dernières des quarts de finale. Elles prendront part à la finale B samedi.

En solo

Les Canadiens Connor Fitzpatrick et Roland Varga devront aussi passer par les quarts de finale en C-1 1000 m. Ils ont terminé respectivement 3e et 5e de leur vague de qualifications.