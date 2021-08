Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent passeront par les quarts en C-2 500 m

Les canoéistes Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent ont terminé 3es de leur vague de qualifications à l’épreuve du C-2 500 m, vendredi, aux Jeux olympiques de Tokyo. Les Canadiennes devront donc passer par les quarts de finale, un peu plus tard dans la journée.

Les premiers coups de pagaie des Chinoises et des Allemandes ont placé la barre très haute, la tâche ne serait pas facile. Mais les Canadiennes ont aussi connu un très bon départ.

Elles sont parvenues à se maintenir dans le peloton de tête dans les 250 premiers mètres. À mi-course, les Canadiennes occupaient le 3e rang.

Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent se devaient de connaître une excellente deuxième moitié de course, et c’est ce qu’elles ont fait.

À moins de 100 m de l’arrivée, elles étaient presque au coude-à-coude avec les Allemandes, mais la ligne est arrivée quelques mètres trop rapidement pour permettre le dépassement.

En 2 min 2 s 170/1000, Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent ont terminé à un peu plus d’une seconde de la 2e place qui donnait un accès direct aux demi-finales.

Elles seront sur la ligne de départ des quarts, un peu plus tard vendredi. Ce sera leur dernière chance de se qualifier pour les demi-finales.

La journée quarts de finale pour les Canadiens

C’est également le retour en scène d’Andréanne Langlois et de Michelle Russell qui prennent part aux qualifications du K-4 500 m en compagnie d’Alanna Bray-Lougheed et de Madeline Schmidt.

Avec Langlois en proue et Russell tout juste derrière, les Canadiennes ont connu un départ canon. Elles ont toutefois été incapables de maintenir l’avance.

À mi-course, elles étaient 5es et elles franchiront le fil d’arrivée en 4e position à 5 s 636/1000 des gagnantes.

Les deux premières embarcations accédaient directement aux demi-finales. Les Canadiennes auront une autre chance de se qualifier lors des quarts de finale un peu plus tard, vendredi.

Du côté des hommes, les Canadiens Connor Fitzpatrick et Roland Varga devront aussi passer par les quarts de finale en C-1 1000 m. Ils ont terminé respectivement 3e et 5e de leur vague de qualifications.