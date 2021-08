Evan Dunfee garde le meilleur pour la fin et s'offre le bronze

Le médaillé de bronze aux mondiaux de 2019 a stoppé le chronomètre à 3 h 50 min 59 s.

Il y a cinq ans, aux Jeux olympiques de Rio, Dunfee avait terminé au pied du podium au terme d’une épreuve bouleversante. Le Japonais Hirooki Arai a été disqualifié pour un contact sur le Canadien dans le dernier kilomètre et sa médaille de bronze était alors revenue à Evan Dunfee.

La décision a cependant été portée en appel et a été annulée, reléguant le Britanno-Colombien à la 4e place.

L’heure était donc à la rédemption. Dunfee se promettait aussi de tout donner en sachant qu'il s'agissait du dernier 50 km de l'histoire des Jeux. Il sera remplacé en 2024 à Paris par une épreuve mixte.

Dunfee a pris place au sein du peloton de tête dès le début de la course. À la mi-parcours, il occupait le 16e rang.

Dawid Tomala s’est quant à lui détaché du groupe après 30 kilomètres. En moins de cinq kilomètres, le Polonais s’est forgé une avance considérable de 1 min 28 s. Pendant ce temps, Evan Dunfee menait le groupe de tête composé d’une dizaine de marcheurs.

Le Canadien a tenté une attaque après 2 h 50 min. Un effort qui ne tiendra que pendant 15 minutes. Il a légèrement distancé les autres compétiteurs avant d’être repris.

De son côté, Tomala n’a fait qu’accélérer pour se placer confortablement en tête. Son avance surpassait les trois minutes avec moins de cinq kilomètres à parcourir. C’est à ce moment que l’énergie dépensée dans sa tentative précédente a semblé manquer à Evan Dunfee, qui a commencé à concéder du terrain à ses opposants.

La victoire n’était devenue qu’une formalité pour Tomala, qui a affiché un temps de 3:50:8. L’Espagnol Marc Tur et l’Allemand Jonathan Hilbert luttaient depuis quelque temps pour la 2e place. Dunfee semblait incapable de suivre la cadence.

Jusqu’au dernier kilomètre.

Dunfee a puisé dans ses réserves pour se rapprocher de l’Espagnol. Il l’a rattrapé avec un peu plus de 100 m à faire et a tenu le coup jusqu'à la ligne d'arrivée.

Si Hilbert a gagné le duel pour se hisser sur la deuxième marche du podium, Evan Dunfee en a surpris plusieurs pour rafler la toute première médaille du Canada à cette épreuve, 51 secondes derrière le vainqueur.

Je suis tellement content. Je ne savais pas ce que mon corps allait me donner dans le dernier kilomètre et j’attendais une réponse. Mes ischiojambiers étaient tendus et refusaient de pousser , a raconté Evan Dunfee après la course, lui qui ne voulait surtout pas revivre la 4e place des Jeux de Rio.

J’ai demandé un dernier effort à la fin et je les ai suppliés pour que je puisse donner tout ce qu’il me restait. Je pensais à mes parents, à mes grands-parents, puis mes ischiojambiers ont débloqué. Mes amis et ma famille, je les ai sentis pousser avec moi à la toute fin. Une citation de :Evan Dunfee, médaillé de bronze au 50 km de marche

L’épreuve de marche sur 50 km a été disputée dans le centre-ville de Sapporo, à plus de 800 kilomètres au nord de Tokyo. La chaleur était moins suffocante, mais a néanmoins représenté un défi de taille pour les compétiteurs. Dunfee y a plutôt perçu un avantage.

On a tout fait pour arriver prêts. Je suis entouré de l’équipe la plus formidable. Je déteste ces conditions, c’est pénible et c’est tellement dur! Ça vient chercher absolument tout ce qu’il y a en toi, mais je savais qu’il s’agissait de bonnes conditions pour que j'aie la course de ma vie et ce fut le cas.

Il s’agit de la 19e médaille canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo.

Blessé, Mathieu Bilodeau termine 45e

L'autre Canadien en action, Mathieu Bilodeau, s'est quant à lui classé 45e en 4:20:36.

Celui qui n'avait pas été en mesure de boucler la course à Rio souhaitait franchir la ligne d'arrivée cette fois, coûte que coûte.

Je voulais finir, c’était mon objectif. À 20 km, ça allait bien, mais mon dos a commencé à bloquer. Je ne pouvais plus avoir une technique convenable et on dirait que c’est à partir de ce moment où j’essayais de rester positif, mais les jambes ont commencé à lâcher , a confié le Québécois.

Mon corps a lâché, ce n’est pas compliqué. Je voulais finir, j’ai essayé de me battre. Je sais que ce n’est pas terrible (comme résultat), mais au moins, j’ai fini. Une citation de :Mathieu Bilodeau, 45e de la marche sur 50 km

Le corps avait peut-être tiré sa révérence, mais il n'était pas question de faire un trait sur la toute dernière épreuve de marche sur 50 km des Jeux olympiques.

C'était le dernier et je voulais mon nom sur la liste. Même si le dos ne suivait plus à 20 km, je devais continuer. J’avais écrit à ma conjointe ce matin : "Peu importe ce qui arrive, je le finis, même si je dois le finir sur les genoux!"

La souffrance. Voilà le mot qu'a choisi Mathieu Bilodeau pour résumer sa performance des JO de Tokyo.