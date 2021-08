Jeux de Tokyo : 10 performances marquantes d'athlètes internationaux

Voyez ou revoyez 10 des prestations les plus remarquables réalisées par des athlètes internationaux lors du rendez-vous olympique qui s'est terminé dimanche au Japon.

Depuis les Jeux de Londres en 1908, jamais une médaille d’or olympique en athlétisme n’avait été partagée entre deux athlètes. C’est pourtant ce qui est arrivé le 1er août au saut en hauteur masculin.

À égalité après avoir chacun réussi des sauts de 2,37 mètres, l’Italien Gianmarco Tamberi et le Qatari Mutaz Essa Barshim ont été approchés par l’officiel qui souhaitait leur expliquer le fonctionnement de la prolongation.

Barshim s’est immédiatement exclamé : Peut-on avoir deux médailles d’or?

C’est possible , lui a aussitôt répondu l'officiel.

Il n’en fallut pas plus pour que les deux athlètes et amis se sautent dans les bras.

Je l’ai regardé, il m’a regardé, et on a su. On savait que c’était réglé, qu’il n'y avait aucun besoin de continuer. Je me souviens qu'on en avait parlé une fois, il y a des années, et qu'on s’était dit : "Oh, imagine..." Et c’est arrivé! On ne pourrait pas être plus heureux!

Une citation de :Mutaz Essa Barshim, sauteur en hauteur