Volleyball de plage : les favoris ont rendez-vous en finale masculine

Les Norvégiens Christian Sandlie Sorum et Anders Berntsen Mol ont vaincu les Lettons Marvins Plavins et Edgars Tocs en demi-finales du tournoi de volleyball de plage, jeudi, à Tokyo. Les favoris joueront pour l'or olympique.

Le tandem norvégien a gagné en deux manches de 21-15 et 21-16 pour obtenir son billet pour l'étape ultime.

Dans l'autre duel, le duo du Comité olympique russe Viacheslav Krasilnikov et Oleg Stoyanovskiy, classé au 2e rang mondial, a défait les Qataris Cherif Younousse et Ahmed Tijan 21-19 et 21-17.

Le duo qatari était le seul à être invaincu dans le tournoi olympique avant les rencontres du carré d'as.

Du côté des femmes, les Américaines April Ross et Alix Klineman se sont facilement débarrassées des Suisses Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich en deux manches de 21-12 et 21-11.

Les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy ont dû déployer un peu plus d'efforts pour avoir l'occasion de mettre la main sur la médaille d'or. Elles ont battu les Lettones Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka 23-21 et 21-13.

D'ailleurs, le duo australien a éliminé les Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes, favorites du tournoi, lors des quarts de finale.