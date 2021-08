La marathonienne Malindi Elmore et le destin olympique

Elle sortait du centre commercial, un peu essoufflée, et ses paroles étaient entremêlées de mots d’enfants. Elle venait d’installer son fils Charlie, 7 ans, dans la voiture. La marathonienne de 41 ans est aussi la maman d’Oliver, 3 ans.

On synthétise, pour ceux qui ont déjà perdu le fil, Malindi Elmore, 41 ans, est maman de deux garçons et s’est qualifiée pour les Olympiques grâce à un chrono canon de 2 h 24 min 50 s au marathon de Houston en 2020, seulement le deuxième de sa carrière.

Il y a déjà là amplement de quoi complexer tout journaliste de 40 ans, ex-marathonien, dont la forme physique est sur une dangereuse pente descendante depuis près d’une décennie.

Sa qualification a certes de quoi inspirer, mais elle ne vient pas aux Jeux simplement pour participer. Elle sait d’ailleurs qu’elle ne sera pas la plus vieille coureuse au départ du marathon, samedi aux aurores, ni la seule maman.

Les Australiennes Sinead Diver, 44 ans, et Lisa Jane Weightman, 42 ans, ont aussi des enfants.

Je viens de recevoir une vidéo de mes enfants et de tous nos voisins à Kelowna qui faisaient une course pour m’encourager, racontait Elmore à quelques jours de son marathon. Ça valide tous mes efforts et je suis tellement heureuse de pouvoir les inspirer. Je m’ennuie d’eux comme ce n’est pas possible et je sais qu’ils seront fiers quoi qu’il arrive.

Je serai peut-être l’athlète canadienne la plus âgée en athlétisme aux Jeux, mais je ne me considère pas comme vieille, explique-t-elle. Je sens que j’ai encore beaucoup à donner et je vais aux Jeux pour me battre. J’aimerais réussir un record canadien.

L’objectif de battre son propre record canadien est très ambitieux, voire irréaliste, surtout que les conditions climatiques feront la vie dure aux coureuses.

Pour protéger les athlètes de longues distances de la bouilloire tokyoïte, les marathons seront courus à Sapporo, à 800 kilomètres au nord, où le mercure s’élève à peine moins que dans la capitale. Le départ a également été devancé à 6 h (JST).

On peut logiquement penser qu'elles prendront au moins de 10 à 15 secondes de plus au kilomètre qu’à l’habitude. Elmore a l’expérience de son côté. Elle aimerait terminer parmi les 10 premières.

Pour avoir du succès, je devrai rester dans le moment présent et être patiente, explique Elmore. Je dois faire confiance à mon entraînement. Réussir un marathon, c’est un sentiment très fort et très rare et c’est pour ça que je fais de la course.

Elle renouera samedi avec les JO, 17 ans après ceux d’Athènes, au cours desquels elle a couru le 1500 m. Elle est de retour après un long détour, parsemé d'embûches, de blessures, d’accouchements et de compétition d’Ironman.

Dix-sept ans, c’est tout un parcours et je ne pensais jamais que je reviendrais aux Jeux un jour. Je suis honorée de courir le marathon olympique avec de si grandes athlètes.

Courir le marathon olympique était sans aucun doute le destin de Malindi Elmore. Son prénom vient d’ailleurs du Kenya, une nation dominante de coureurs.

Sa mère, au début de la vingtaine, a parcouru l’Afrique en sac à dos et est tombée amoureuse d’un village nommé Malindi sur la côte de l’Océan indien. Deux ans plus tard, Malindi naissait et allait porter le nom de cet endroit paradisiaque.

Une marathonienne nommée Malindi, c’est presque un aptonyme.

Le grand saut de Natasha Wodak

Malindi Elmore devrait avoir de la compagnie samedi. Elle a peaufiné sa préparation avec Natasha Wodak sous la canicule dans les Rocheuses et les deux pourraient collaborer en début de parcours.

À 39 ans, Wodak compte aussi beaucoup d’expérience sur la scène internationale. Elle a notamment pris le 16e rang du 10 000 m aux Jeux de Rio en 2016.

Samedi, elle sera au départ du troisième marathon de sa carrière.

Natasha Wodak Photo : Associated Press / Martin Mejia

Je n’ai pas d’objectif de chrono ou de classement, je veux juste franchir le fil d’arrivée en ayant le sentiment d’avoir tout donné. J’espère bien me classer, mais je sais que le temps n’aura aucune importance. Je suis fébrile. Je sais que mes proches sont fiers et ça, ça vaut tout l’or du monde.

Elle est prête à souffrir tout au long des 42 kilomètres. Elle a son plan de match mental si jamais sa tête lui met des bâtons dans les jambes.

Quand c’est dur mentalement, j'énumère une liste de vérification dans ma tête, explique Wodak. Est-ce que mes bras sont bien placés, est-ce que ma forme est bonne, est-ce que je respire bien? Quand j’ai terminé ma liste, souvent j’ai réussi à chasser mes pensées négatives et j’ai un kilomètre de plus de fait.

Le Canada sera aussi représenté par Dayna Pidhoresky, qui a dû se priver d’entraînement pendant quatre jours parce qu’elle a été en contact rapproché dans l’avion avec une personne déclarée positive quelques jours plus tard.

Les Kényanes Brigid Kosgei et Ruth Chepngetich sont les favorites pour l’emporter.