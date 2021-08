Laurence Vincent Lapointe, une source de fierté et un exemple de résilience

La joie était visible sur les visages des proches de Laurence Vincent Lapointe lorsqu'elle a franchi le fil d'arrivée. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Le but de Laurence, c’était d’aller faire la meilleure course qu’elle pouvait faire et elle l’a fait la meilleure course et ça lui vaut une médaille d’argent aux Olympiques , raconte sa mère, Nathalie Vincent, encore sous le coup de l’émotion. La Trifluvienne a complété les 200 mètres de l’épreuve en 46,786 s, soit 0,854 seconde derrière l’Américaine.

Après une courte nuit, ses parents étaient au micro de l’émission Toujours le matin, jeudi. On vient de parler à Laurence et elle est encore émue et très très fatiguée , a confié Guy Lapointe.

Quelques minutes après l'exploit de leur fille, les parents de Laurence Vincent Lapointe (Nathalie Vincent à gauche et Guy Lapointe à droite) ont les yeux rivés sur l'écran pour avoir tous les détails de cette course. Photo : Radio-Canada

Même si elle était détentrice de plusieurs titres de championne du monde dans son sport, la canoéiste a dû faire face à plusieurs obstacles avant d’arriver à Tokyo.

Il ne faut pas oublier que Laurence a perdu des mois et des mois d’entraînement. Son coach avait dit qu'elle avait perdu 30 à 40 % , rappelle sa mère.

Début de la liste Album photo de 6 éléments. Passer la liste? Laurence Vincent Lapointe lors des quarts de finale du C-1 200 mètres. Elle a terminé troisième de sa vague lors des quarts de finale. Laurence Vincent Lapointe, toujours dans son embarcation, qui vient de remporter sa médaille d'argent. Il s'agit de sa toute première médaille olympique. Laurence Vincent Lapointe s'est battue pour que son sport se retrouve aux Jeux olympiques. Laurence Vincent Lapointe et sa médaille d'argent à Tokyo. 1 / de 6 Laurence Vincent Lapointe lors des quarts de finale du C-1 200 mètres. Photo : AP / Darron Cummings Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 6 Laurence Vincent Lapointe lors des quarts de finale du C-1 200 mètres. Photo : AP / Darron Cummings

Image 2 de 6 Elle a terminé troisième de sa vague lors des quarts de finale. Photo : Associated Press / Darron Cummings

Image 3 de 6 Laurence Vincent Lapointe, toujours dans son embarcation, qui vient de remporter sa médaille d'argent. Photo : afp via getty images / PHILIP FONG

Image 4 de 6 Il s'agit de sa toute première médaille olympique. Photo : afp via getty images / PHILIP FONG

Image 5 de 6 Laurence Vincent Lapointe s'est battue pour que son sport se retrouve aux Jeux olympiques. Photo : Getty Images / Laurence Griffiths

Image 6 de 6 Laurence Vincent Lapointe et sa médaille d'argent à Tokyo. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel Fin de la liste Album photo de 6 éléments. Retour au début de la liste?

Après avoir dû combattre des allégations de dopage, pour lesquelles elle a été blanchie, Laurence Vincent Lapointe a été exclue d’une épreuve de qualification en raison du protocole de la COVID-19, rendant incertaine sa participation aux Jeux olympiques.

Chargement de l’image En avant-plan, le père de Laurence Vincent Lapointe, Guy Lapointe, encourage sa famille avec passion lors de la finale du C-1 200 m. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Laurence est plus forte que nous, des fois, c’est Laurence qui nous remontait , explique son père qui salue le courage de sa fille. Malgré son âge [29 ans] et malgré toute sa [malchance], elle est allée chercher une belle médaille d’argent, dit-il. C’est sa plus grosse médaille.

Chargement de l’image Les proches de Laurence Vincent Lapointe ont vécu les qualifications et la finale du C-1 200 m dans un bar sportif du secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

L’aboutissement d’un rêve et d’années d’entraînement

C’est depuis qu’elle est petite qu’elle veut aller aux Jeux olympiques , confie son père.

L’athlète s’entraîne depuis 11 ans pour performer dans ce sport, mais elle pagaie depuis très longtemps.

Jean-Guy Lagacé, un ancien président du Club de canoë-kayak de Trois-Rivières, se souvient de l’avoir vue chavirée, toute petite, en canot. Il se souvient aussi qu’elle ait dit : C’est pas vrai que le canot va avoir le dessus sur moi .

Elle est une belle ambassadrice pour le club de Trois-Rivières, le Québec et le Canada. Une citation de :Jean-Guy Lagacé, ancien président du Club de canoë-kayak de Trois-Rivières

C’est Laurence qui a amené le canot féminin aux Olympiques , estime M. Lagacé qui était présent au bar sportif pour encourager Laurence Vincent Lapointe, mercredi soir. Il raconte qu’elle incitait ses collègues de partout dans le monde à faire pression sur leur fédération pour que leur épreuve se retrouve aux Jeux olympiques, ce qui est maintenant chose faite.

Chargement de l’image Une cinquantaine de proches de la canoéiste de Trois-Rivières, dont ses deux cousines (à gauche), ont regarder les courses mercredi soir en direct d'un bar sportif. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Prochaine compétition vendredi soir

Laurence Vincent Lapointe participera aux compétitions de C-2 500 mètres en duo avec Katie Vincent.

Les Canadiennes n’ont pas eu l'occasion de s’entraîner beaucoup contrairement à d’autres pays qui n’ont jamais arrêté, mais j’ai confiance, on a deux filles solides , affirme Nathalie Vincent.

Vous pourrez écouter la prochaine compétition de Laurence Vincent Lapointe en direct ou en rattrapage sur le site de Radio-Canada dédié aux Jeux olympiques.

Avec des informations de Marie-Ève Trudel