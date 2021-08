Hockey sur gazon : les Belges battent les Australiens pour remporter le titre olympique

Les Belges ont ainsi remporté un troisième titre majeur d'affilée après avoir été couronnés champions du monde en 2018 et en 2019.

La première mi-temps a été plutôt tranquille, mais le gardien australien Andrew Lewis Charter a tout de même effectué trois arrêts clés pour préserver temporairement son blanchissage. Le portier belge Vincent Vanasch a également fait face à une action dangereuse lors des 30 premières minutes de jeu.

Florent van Aubel a inscrit le premier but de la finale à la suite d'une belle pièce de jeu lorsqu'il restait 13 min 28 s à écouler au troisième quart pour offrir les commandes à la Belgique.

Tom Wickham a créé l'égalité au début du dernier engagement en profitant d'une déviation en hauteur pour finalement déjouer le gardien belge.

Devant l'impasse, une fusillade a été nécessaire pour départager les deux équipes. Vanasch a été intraitable et a fermé la porte devant trois des cinq tireurs adverses.

Le capitaine belge Félix Veronique B. Denayer a raté sa tentative, mais ses coéquipiers ont été irréprochables pour décrocher la victoire.

Le cinquième tir de pénalité australien a dû être repris en raison d'un contact accidentel entre le gardien et le tireur, mais cela n'a rien changé au résultat final. Vincent Vanasch s'est dressé une fois de plus pour soutirer la balle à Jacob Thomas Whetton avec son bâton et sceller l'issue du match.

Plus tôt dans la journée, l'Inde a défait l'Allemagne 5-4 pour mettre la main sur la médaille de bronze.