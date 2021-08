TOKYO - Nous sommes le 25 janvier 2032. Et aujourd’hui, c’est l’ouverture du marché de l’autonomie des athlètes olympiques! Les Jeux de Brisbane commenceront dans un peu plus de six mois et les amateurs de sport canadiens sont sur les dents parce que le pays ne compte aucun sprinteur digne de ce nom et que l’équipe féminine de natation manque de profondeur.

La pression qui s’exerce sur les dirigeants du Comité olympique canadien est énorme. Le public veut des médailles et estime que le COC doit dépenser sans compter pour obtenir les meilleurs talents. Sur les tribunes téléphoniques, par contre, on s’inquiète. Quel athlète d’élite voudra adopter la nationalité canadienne avec le taux d’imposition que nous avons? , entend-on.

Les chaînes sportives commencent leur programmation dès 6 h afin d’identifier les futurs médaillés susceptibles de changer d’allégeance , comme on dit au sein du mouvement olympique. Et les analystes suggèrent même les noms de quelques athlètes intéressants qui pourraient améliorer les chances des équipes de rugby et de volleyball.

Bien sûr, cet amusant scénario relève de la science-fiction. Mais pas tant que ça. Il existe bel et bien un marché de l’autonomie au sein du mouvement olympique. Et ça soulève toutes sortes de questions éthiques.

Depuis le début des Jeux, je me suis amusé à décortiquer les formations de certaines délégations. Et clairement, il y a des pays qui préfèrent acheter leurs athlètes internationaux plutôt qu’investir dans le développement de leur jeunesse.

Prenons le cas de Bahreïn, par exemple. Ce pays est représenté par 33 athlètes à Tokyo, dont 16 font partie de l’équipe masculine de handball. Sur les 17 athlètes restants, il y en a 12 qui ont été naturalisés et qui proviennent de l’Éthiopie, du Kenya et d’autres pays africains.

Voilà un fort symptôme indiquant que le système sportif bahreïni n’est pas en santé.

On ne parle pas ici d’athlètes comme le coureur de longue distance Mohammed Ahmed ou le judoka Shady El Nahas, qui ont immigré au Canada durant leur enfance et qui ont développé une passion du sport dans leur pays d’adoption.

Mohammed Ahmed (à droite) Photo : Radio-Canada

À Bahreïn, comme au Qatar ou en Turquie, plusieurs athlètes olympiques sont carrément recrutés dans des pays étrangers. Pour stimuler la fierté nationale, on offre de l’argent et un nouveau passeport à de jeunes athlètes émergents et hop!, on mise soudainement sur une équipe olympique beaucoup plus respectable.

Presque la moitié des 16 athlètes qui représentent le Qatar à Tokyo ont changé d’allégeance alors qu’ils se profilaient comme de futurs athlètes d’élite. Dans leur biographie, ces Qataris d’adoption expliquent avoir été carrément recrutés.

Quant à la Turquie, son équipe d’athlétisme est presque une caricature: deux Jamaïcains pour les épreuves de sprint, un Éthiopien au marathon, un Cubain au 400 m et alouette. En tout, sept membres de l’équipe d’athlétisme turque ont été naturalisés.

Et parfois, on demande même aux athlètes de changer de nom pour que ça sonne plus local. L’illusion est alors presque parfaite. L’une des vedettes de l’équipe d’athlétisme turque est une Kényane née sous le nom de Vivian Jemutai. Mais depuis qu’elle a changé d’allégeance, Vivian Jemutai s’appelle Yasemin Can.

Ce que je vous raconte, remarquez, n’est pas un phénomène nouveau.

En 2012 durant les Jeux de Londres, le magazine The Atlantic avait révélé que la moitié de l’équipe olympique d’Azerbaïdjan était composée d’athlètes naturalisés. Et à ces mêmes Jeux, alors que la Grande-Bretagne souhaitait mettre la main sur un maximum de médailles sur son terrain, 60 athlètes représentant ce pays étaient en fait des athlètes nés ailleurs. Des Britanniques en plastique , avait dénoncé le quotidien The Telegraph.

En 2000, le Qatar avait acheté une équipe complète d’haltérophilie(!) - huit Bulgares au total - en échange d’une nationalité et d’un peu plus d’un million de dollars chacun. Ces haltérophiles avaient ensuite adopté des noms à consonance musulmane. Puis en 2003, juste avant les Jeux d’Athènes, le Qatar s’était aussi acheté deux coureurs de longue distance kényans qui, eux aussi, avaient changé de nom.

Pour les puristes, c’est à pleurer. Mais quand on regarde cela de l’extérieur, c’est presque comique.

Parce que les situations semblables étaient de plus en plus nombreuses, et parfois de plus en plus gênantes, certaines règles ont été resserrées ces dernières années. En athlétisme notamment.

Pour approuver les changements d’allégeance, la Fédération internationale d’athlétisme exige que les athlètes respectent une période de transition de trois ans avant de représenter un nouveau pays sur la scène internationale. La fédération demande aussi des preuves que les athlètes obtiendront la pleine citoyenneté, et tous les droits qui viennent avec, au sein de leur pays d’adoption.

Rien qu’en athlétisme, une vingtaine d’athlètes changent de pays chaque année.

L’envers de cette médaille est aussi fort intéressant. Car il n’y a pas que les pays qui cherchent des athlètes pour améliorer leur équipe. Il y a aussi des athlètes qui se cherchent un pays parce qu’ils veulent absolument vivre le rêve olympique.

Est-ce que le nom de Santo Condorelli vous dit quelque chose? Ce nageur développé par le programme national américain défendait les couleurs du Canada aux Jeux de Rio. Et cette année, parce que sa mère est de descendance italienne, Condorelli a réussi à se faufiler au sein de l’équipe d’Italie.

Dans les pays comme les États-Unis, qui sont de véritables puissances olympiques, il n’est pas rare que des athlètes incapables de se tailler une place au sein de leur propre équipe nationale se servent de leur arbre généalogique pour trouver refuge au sein d’une autre délégation.

En 2008, la joueuse de basketball américaine Beck Hammon avait d’ailleurs fait scandale en acceptant de porter les couleurs de la Russie aux Jeux de Pékin. Certains médias, et même des membres de l’équipe américaine, l’avaient accusé de manquer de patriotisme.

Pourtant, elle souhaitait simplement participer aux Jeux.

Tout le monde s’entend sur le fait qu’acheter des athlètes, et parfois des médailles, ne cadre pas avec l’esprit olympique.

Par contre, il y a des gens qui posent une question tout à fait légitime dans ce débat. Si des athlètes figurent parmi les meilleurs au monde au sein d’une discipline donnée, pourquoi leur nationalité les empêcherait-elle de participer aux Jeux?

Le Canada a vécu l’une de ces situations invraisemblables juste avant Tokyo. Les judokas Jessica Klimkait et Christa Deguchi occupaient les deux premiers échelons sur la scène mondiale dans la même catégorie de poids, et la fédération canadienne a été contrainte d’en choisir juste une parce que chaque pays n’avait droit qu’à une seule représentante par catégorie.

Christa Deguchi a choisi de se battre pour le Canada Photo : IJF

Pour le bien du sport, n’aurait-il pas été souhaitable que la deuxième judoka de la planète chez les moins de 57 kilos participe aux Jeux, quitte à le faire sous une autre bannière?

C’est un peu la même chose avec les coureurs de longue distance africains. Sur ce continent, le bassin d’athlètes de niveau mondial est vaste et exceptionnel. On abaisserait considérablement le niveau de compétition si on ne permettait pas à plusieurs de ces coureurs de changer d’allégeance.

Pire encore, on empêcherait ces athlètes de monnayer un talent rare et de gagner honorablement leur vie.

Au bout du compte, c’est probablement pour cette dernière raison que le CIO n’intervient pas trop sur ce terrain miné.

Parfois, le mieux est l’ennemi du bien.