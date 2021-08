Lutte : Amarveer Dhesi éliminé par le champion en titre

Défavorisé par le tirage au sort, Amarveer Dhesi en a eu plein les bras lors de son combat en huitièmes de finale. Et malgré un bon effort, le représentant de l’unifolié n’a jamais été dans le coup.

Dès les premiers instants du duel, le Britanno-Colombien a perdu un point au profit de son adversaire pour inactivité.

À peine quelques secondes plus tard, Akgul est revenu à la charge. Il est parvenu à déséquilibrer le Canadien pour le projeter au sol et porter son avance à 3-0.

Amarveer Dhesi, qui avait remporté l'argent aux Championnats panaméricains en 2020, s’est ensuite défendu du mieux qu’il le pouvait, mais en vain.

Une contre-attaque fructueuse a finalement permis au Turc et 3e favori du tournoi de marquer deux autres points, en route vers une victoire de 5-0.

C’était un combat correct, contre un adversaire très coriace. Je me sentais bien et je me suis bien battu avec mes mains. Par contre, ma posture n’était pas bonne lors de la première période et je me suis fait bousculer , a analysé Dhesi à sa sortie du tapis.

Ses espoirs de continuer l'aventure olympique reposaient ensuite entre les mains de Taha Akgul. Ce dernier a cependant perdu son affrontement des quarts de finale par la marque de 8-0 contre l'Américain Gable Dan Stevenson.

Ce résultat a immédiatement mis un terme au tournoi du Canadien. Celui-ci aurait pu poursuivre sa route au repêchage, si son tombeur s’était rendu en finale.

Mais même s'il avoue qu'il aurait aimé un dénouement plus positif, Dhesi gardera un bon souvenir de ses premiers Jeux olympiques.