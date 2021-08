Laurence Vincent Lapointe en argent au C-1 200 m

C'est sa première médaille olympique, et une 16e pour le Canada à ces JO.

Vincent Lapointe s’est placée sur la ligne de départ dans le deuxième couloir. Deux embarcations plus loin, sur sa gauche, on retrouvait l’Américaine Nevin Harrison, championne du monde en titre de cette épreuve. Âgée de 19 ans, Harrison avait été la plus rapide du tour préliminaire et des demi-finales. Un grand duel se préparait.

On surveillait également la Canadienne Katie Vincent qui occupait le 7e couloir.

Le coup de départ a été donné et rapidement, Vincent Lapointe et Harrison se sont légèrement décrochées pour prendre les devants.

La représentante des États-Unis a attaqué en fin de parcours pour se placer seule en tête et conclure avec un chronomètre de 45 s 932/1000. Laurence Vincent Lapointe l’a suivie de près et est parvenue à conserver la deuxième place. La Trifluvienne a traversé la ligne d’arrivée après un effort de 46,786 s, soit 0,854 seconde derrière l’Américaine.

L’Ukrainienne Liudmyla Luzan a complété le podium. De son côté, Katie Vincent a connu plus de difficultés. L’Ontarienne a parcouru les 200 mètres en 47,834 s pour conclure au huitième et dernier rang.

Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent ont connu des parcours similaires avant d’atteindre la grande finale. Elles ont remporté leur vague du tour préliminaire avant de se classer troisièmes de leur course respective en demi-finales.