Andy Anderson fait le spectacle, mais rate la finale

Le Britanno-Colombien de 25 ans a été fidèle à lui-même en qualifications. Les érudits reconnaissent en lui la vieille école de la légende Rodney Mullen, et c’est le spectacle qu’il a offert. À défaut de lutter pour une médaille, Andy Anderson s’est amusé comme il sait si bien le faire sur une planche à roulettes.

C’était tellement amusant, je suis vraiment content d’avoir réussi , a affirmé Andy Anderson, qui rayonnait malgré son élimination.

Après un premier essai interrompu (son pied a glissé de la planche), son deuxième aurait pu être son meilleur, n’eût été une vilaine chute. Anderson s’est relevé en bas de « l'île », le promontoire plat trônant au milieu du parc, mais sa planche, elle, était restée en haut. Cet essai raté était quand même bon pour 58,50 points.

Cette île au milieu du parc est construite pour s’exprimer, s’est exclamé le planchiste. Je n’ai jamais vu un parc aussi génial pour les figures libres!

Le planchiste canadien Andy Anderson a chuté lors de son deuxième essai en qualifications. Photo : Getty Images / Jamie Squire

Il lui restait une tentative et son troisième essai sera son meilleur. Aucune chute, aucune erreur, mais l’amplitude et la hauteur n’y étaient pas non plus.

Anderson n’a pas effectué les manœuvres et les figures qui lui auraient assuré un maximum de points. Résultat : son pointage de 60,78 à ce troisième essai l'a placé au 16e rang des qualifications sur 20 planchistes. Les huit premiers accédaient à la finale.

N'empêche, ce résultat n’avait rien pour saper son moral. Anderson est surtout satisfait d’avoir profité au maximum de la vitrine olympique.

Une demi-heure avant, mon plan était différent, a-t-il expliqué. Nous avons fait des changements à la dernière minute spécialement pour [mettre le sport en valeur]. Je suis content de les avoir faits.

La finale se tiendra un peu plus tard jeudi.