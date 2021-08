Le Canadien Hau-Li Fan 9e en eau libre

En tête du début à la fin, l'Allemand Florian Wellbrock a vite imposé son rythme, mais surtout, il a réussi à le maintenir. Il a filé sans conteste vers le titre olympique de cette épreuve pour mettre la main sur sa deuxième médaille des Jeux de Tokyo. Il avait obtenu le bronze lors du 1500 m libre.

Personne n’a été en mesure de suivre le champion du monde de 2019, qui a complètement dominé ses concurrents. Intouchable, Wellbrock a conclu les 10 km avec vigueur pour accentuer son avance et stopper le chronomètre à 1:48:33,7. Son plus proche poursuivant a été le Hongrois Kristof Rasovszky, qui a franchi la ligne d’arrivée 25,3 secondes plus tard.

L’Italien Gregorio Paltrinieri a complété le podium grâce à une belle remontée. Après un premier tour difficile, il occupait le 18e rang.

De son côté, Hau-Li Fan a connu un excellent départ et figurait parmi un groupe de quatre nageurs situé à une dizaine de secondes de Florian Wellbrock.

Le Britanno-Colombien a puisé dans ses réserves pour conserver sa place parmi les cinq meneurs. Il a perdu du terrain à la fin du cinquième tour pour glisser en 8e place et quitter le groupe de chasse. Fan a finalement été devancé dans le dernier tour par le Sud-Africain Michael McGlynn et le Néerlandais Ferry Weertman, médaillé d’or des Jeux de Rio.

J'ai été surpris quand le groupe m'a distancé. Sinon, j'ai bien contrôlé ma course , a mentionné Hau-Li Fan après sa performance.

J'étais parmi les meilleurs dès le départ et j'ai tenté de tenir le coup le plus longtemps possible. C'est un peu décevant d'avoir décroché du groupe, mais je ne peux pas me plaindre d'un top 10 aux Jeux olympiques. Une citation de :Hau-Li Fan

Fan s'était qualifié de justesse pour les Jeux de Tokyo grâce à une 18e place à l'épreuve de qualification olympique de Setubal, au Portugal, en juin dernier. Le nageur de 23 ans compte bien revenir en force, lui qui en était à ses premiers Jeux olympiques.

Je suis toujours à la recherche de différentes façons pour m'améliorer et j'apprends après chaque course en eau libre. J'essaye de retenir au moins une chose chaque fois. Il y a beaucoup de choses à noter dans cette course pour faire mieux les prochaines fois.

Mercredi, la Canadienne Kate Sanderson s’est classée 18e de l’épreuve féminine.