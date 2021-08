De courir 9 min 22 sec deux fois, c'est quand même le meilleur que j'ai fait. Donc, je ne peux pas ne pas être contente avec ça, deux records nationaux , a lancé à bout de souffle la « Fusée acadienne » immédiatement après sa course.

C'était une course assez turbulente. Dès le début, l'Acadienne de 29 ans a eu de la difficulté à se placer, ce qui a rendu la course plus complexe pour elle.

Honnêtement, j'ai donné mon tout aujourd'hui , a-t-elle ajouté.

C'est phénoménal , a indiqué Marc Beaudouin. L'homme de Dieppe a déjà été l'entraîneur de Geneviève lors de ses premières années et sa conjointe, Patty Blanchard, sa partenaire d'entraînement.

Marc Beaudouin a été l'entraîneur de Geneviève Lalonde à ses débuts. Photo : Radio-Canada / Francois Leblanc

Dans son cas, stratégiquement, elle a très bien couru, comme elle devrait. Super content de son résultat , a souligné M. Beaudouin.

Déjà, lorsqu'elle n'avait que 11 ans, Patty Blanchard et Marc Beaudouin voyait quelque chose de spécial chez Geneviève. Son sourire et sa force ont toujours été des atouts pour l'athlète olympique acadienne.

C'est formidable de voir Gen performer comme ça à son meilleur et aussi forte , a ajouté Patty Blanchard, la larme à l'oeil et en se rappelant d'avoir partagé les sentiers avec Geneviève Lalonde à Moncton.

L'Acadienne s'est remise d'une blessure à temps pour les Jeux de Tokyo.

Il y a quelques mois, je n'étais pas sûre de pouvoir entrer sur la ligne de départ, même pas de faire une finale. C'est vraiment grâce à mon équipe , a avancé l'athlète.

Geneviève Lalonde a terminé la course au 11e rang à Tokyo. Elle s'état classée 16e lors des Jeux de Rio en 2016.

Avec les renseignements de François Le Blanc