Natation artistique : le duo canadien Holzner-Simoneau termine 5e

Claudia Holzner et Jacqueline Simoneau ont offert une meilleure performance qu'au tour préliminaire lors de la présentation finale du programme libre en natation artistique, mercredi, mais cela n'a pas été suffisant pour se retrouver sur le podium olympique.

Comme c'est le cas chaque année depuis les Jeux de Sydney, en 2000, le Comité olympique russe a remporté la médaille d'or. Svetlana Kolesnichenko et Svetlana Romashina ont été presque parfaites, à Tokyo, et ont reçu une note de 98,8000 des juges.

Les Chinoises Xuechen Huang et Wenyan Sun ont pris le 2e rang grâce au volet technique de leur programme. Les Ukrainiennes Marta Fiedina et Anastasiya Savchuk ont aussi brillé pour devancer les Japonaises et s'emparer de la médaille de bronze.

Les Canadiennes ont amélioré la 7e position obtenue aux Jeux de Rio par Jacqueline Simoneau et sa coéquipière de l'époque Karine Thomas.

Sur une musique très rythmée avec beaucoup d'instruments de percussion, les représentantes de l'unifolié ont exécuté avec brio leur numéro en hommage à la culture japonaise, chorégraphié par Denise Sauvé.

Fidèles à leur habitude, Holzner et Simoneau ont fait leur entrée au bord de la piscine avec beaucoup d'assurance avant de se jeter à l'eau. Une fois dans leur élément, elles ont pu montrer toute leur puissance en allant chercher beaucoup de hauteur sur plusieurs de leurs figures artistiques.

Les juges leur ont octroyé une note de 93, bien mieux que le pointage obtenu lors de leur première performance à Tokyo (91,2333).

L'épreuve par équipe en natation artistique se mettra en marche vendredi avec la présentation des programmes techniques et se terminera samedi avec les programmes libres.