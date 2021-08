Meaghan Benfeito passe en demi-finale au 10 m

La Lavalloise de 32 ans, double médaillée de bronze aux Jeux de Rio, a obtenu un pointage de 331,85. C'est près de 60 points de moins que la Chinoise Yuxi Chen, qui a largement dominé le tour préliminaire avec un score de 390,70.

Meaghan Benfeito passe en demi-finale du 10 m Photo : Getty Images / Al Bello

Médaillée d’or en synchro à Tokyo avec Jiaqi Zhang et championne du monde en titre au 10 m individuel, la Chinoise de 15 ans est la grande favorite pour l'emporter.

Sa compatriote de 14 ans Hongchan Quan a pris le 2e rang avec une note cumulative de 364,45. Elle a devancé l’Américaine Delaney Schnell (360,75) et l'Australienne Melissa Wu (351,20).

Après avoir terminé au pied du podium avec Caeli McKay en synchro, Benfeito a connu un lent départ à l’épreuve individuelle. Son premier plongeon, un double périlleux et demi arrière avec une vrille et demie en position carpée, lui a valu le 17e rang au classement provisoire.

La Québécoise a mieux fait à ses passages suivants pour monter graduellement les échelons. Son quatrième saut, un double périlleux arrière avec une vrille et demie avec départ en équilibre, a été son meilleur de la journée. Il lui a permis de grimper en 5e position et d’y rester jusqu’à la fin.

Je me suis concentrée sur les corrections qu’Arturo [Miranda] me demandait de faire et non sur le pointage. Les dernières semaines n’ont pas été faciles. De pouvoir compter sur mon expérience en préliminaires, ça m’a aussi aidée , a expliqué Benfeito.

En demi-finale, je vais surtout porter attention à mes entrées à l’eau. Je sais que les départs et les plongeons, je peux bien les faire. Je vais me concentrer sur les petites choses et pousser un peu plus pour faire la finale.

Déjà terminé pour Toth

Pour sa part, l’Ontarienne Celina Toth a connu une compétition plus difficile. Participant à ses premiers Jeux olympiques, la plongeuse de 29 ans a conclu au 23e rang avec une note de 261,40, qui a été insuffisante pour atteindre la demi-finale.

Déception pour Célina Toth, elle ne sera pas de la demi-finale Photo : Getty Images / Al Bello

Après avoir raté son premier plongeon, un double périlleux et demi renversé en position groupée qui lui a valu 28 points, Toth s’est retrouvée au 30e et dernier rang. Malgré de meilleurs sauts par la suite, la pente s’est avérée trop grande à remonter.

Je me sentais confiante en montant sur le plongeon. J’étais excitée, comme je l’ai été toute la semaine. Je crois que j'ai été un peu emportée par le moment et je ne savais plus trop où j'étais [dans les airs]. Ça m’a nui pour la suite. Ça a été difficile de chasser la nervosité, a indiqué Toth au sujet de son premier plongeon. Ce n'est pas représentatif de ce que je peux faire.

Seules 18 des 30 plongeuses se sont qualifiées pour la demi-finale, qui aura lieu jeudi.