Le décor, c’est le centre d’entraînement où les marcheurs et marathoniens peuvent se délier les jambes en prévision de leur épreuve. La piste d’athlétisme, qui n’en est pas une, est en fait l’ovale olympique de patinage de vitesse des Jeux de Sapporo tenus en 1972.

C’est gris, c’est défraîchi, l’ombre se fait rare et si on n’était pas heureux comme des enfants un matin de Noël de couvrir les épreuves d’endurance, on oserait même écrire que c’est un peu déprimant.

Les épreuves de marche et les marathons sont tenus au centre-ville de Sapporo parce que le temps y est généralement plus clément qu’à Tokyo.

Sauf qu’on annonce 33 degrés vendredi et l’humidité est à peine moins écrasante que dans la capitale. Même si le coup de départ sera donné à 5 h 30, Mathieu Bilodeau et Evan Dunfee vont devoir être prêts pour aller à la guerre.

Et pour l’ambiance olympique, on repassera.

Je ne me sens pas du tout aux Jeux, on dirait plutôt une coupe panaméricaine, avoue candidement le Québécois Mathieu Bilodeau en souriant. On est isolés à l’hôtel et on n’a même pas de douillette des Jeux sur nos lits. Déjà de vous voir, ça nous donne de la vigueur et ça nous rappelle qu’on y est.

Ah, nous aussi, on était contents de le voir.

Quand on rentre dans le stade, ça fait dur un peu, mais on vit avec ça, ajoute-t-il. On va le prendre à notre avantage parce qu’il y a beaucoup de nations qui semblent déçues de ça. Evan et moi, on veut prendre ça positivement et en faire une force pour nous.

Evan Dunfee à Rio Photo : Getty Images / Bryn Lennon

C’est à peu près ce à quoi je m’attendais et je suis heureux de pouvoir revoir des coéquipiers et des adversaires que je n’ai pas vus depuis deux ans, explique Dunfee, médaillé de bronze au 50 km aux Championnats du monde à Doha en 2019. L’expérience ne sera pas celle de Rio, mais je ne suis pas ici pour ça.

À Rio, justement, Dunfee avait échoué au pied du podium après une fin d’épreuve dramatique.

Il avait brièvement été médaillé de bronze après un protêt du Canada pour un léger contact dans le dernier kilomètre avec son rival Hirooki Arai, une décision qui a été cassée après en appel.

Le Japonais avait accroché le coude de Dunfee, au bord de l’épuisement, et lui avait fait perdre le rythme de sa foulée, rythme qu’il n’a jamais pu retrouver.

Cinq ans plus tard, le marcheur de 30 ans aspire toujours au podium. Encore plus parce qu’il sera au départ du 50 km olympique pour la dernière fois. Le CIO a annoncé son intention de retirer l’épreuve aux Jeux de Paris en 2024 pour la remplacer par une épreuve mixte.

Aux Jeux de Tokyo 2020 – qui dans les faits sont à Sapporo en 2021 – il y a une épreuve de 20 km pour les hommes et pour les femmes, ainsi qu'un 50 km pour les hommes seulement. La décision d’éliminer l’épreuve a fortement déplu à Dunfee. Le marcheur opiniâtre n’a jamais caché son dégoût de la décision et n’hésite pas à partager ses critiques et observations sur les réseaux sociaux.

Je ne dis pas que je vais courir la rage au coeur, mais j’aurai assurément en tête que c’est la dernière fois que je vais me tenir sur la ligne de départ d’un 50 km et je veux ressentir le sentiment d’avoir réussi parce que cette épreuve, c’est un monstre, explique Dunfee. Des fois, tout va bien au 35e kilomètre. Et au 37e, vous ne savez plus si vous allez vous rendre à l’arrivée.

L’enjeu est encore plus grand cette fois, parce que si vous gagnez vendredi, vous allez être le champion olympique en titre pour la fin des temps. Ce serait assez spécial. Une citation de :Evan Dunfee

La qualité des ravitaillements sera cruciale

Il est franchement impressionnant de voir aller Dunfee et Bilodeau à l’entraînement. Au-delà de la démarche qui peut susciter les moqueries des immatures, les marcheurs sont des athlètes extraordinaires.

À Rio, par exemple, Dunfee a franchi les 50 km en 3 h 41 min. Il a donc maintenu une vitesse de 13,3 km/h. En d’autres mots, si nos calculs sont bons, il a MARCHÉ pendant 50 km au rythme d’un très bon athlète du dimanche qui COURT un marathon en un peu plus de 3 h 10.

Il y a dans ces athlètes un petit côté extraterrestre. Leur préparation doit absolument être minutieuse pour éviter toute défaillance. Les marcheurs s’entraînent même à bien saisir leur gourde, leur casquette remplie de glace ou leur serviette. Il n’y a pas place à l’erreur le jour de l’épreuve.

On prépare au kilomètre près ce qu’on veut, explique Bilodeau. Est-ce qu’on veut une serviette ou notre casquette de glace dedans? Tout est préétabli. On s’attend à toutes les conditions. D’habitude, je prends 4 litres de boissons énergétiques dans un 50 km, mais là, on en planifie pour 5,5 litres en raison de la chaleur. On a des plans pour tout.

Même les protocoles sanitaires forcent les marcheurs à s’ajuster.

Au lieu d’avoir une bouteille ou deux que je peux réutiliser à chaque passage, on me dit que je dois avoir 25 bouteilles parce que mon entraîneur ne peut pas réutiliser la même, illustre Dunfee. Or, je n’ai pas apporté 25 bouteilles! On a un plan A, un plan B et même un plan C.

Si Dunfee aspire au podium, Bilodeau, qui n’a pas terminé l’épreuve à Rio en 2016, s'est qualifié de justesse pour les Jeux. Il aimerait répéter son exploit des mondiaux en 2019 où il avait pris le 14e rang.

Par contre, ne le cherchez pas dans les meneurs en début de course. À Doha, il était 65e à un certain moment avant de remonter graduellement le peloton.

Certains aiment marcher en groupe, où les mouvements des jambes peuvent être effectués à la limite de la légalité sans risquer la disqualification, puisqu’il est difficile pour les officiels d'associer la bonne paire de pieds au bon marcheur.

Bilodeau, lui, préfère avancer seul.

Le premier 10 km va nous servir de baromètre, c’est à ce moment qu’on va voir ce qui se passe et on va construire notre plan de match en fonction de comment ça va. On est dans l’incertitude, comme on l’a été dans la dernière année complète. On va s’adapter le matin même.

Dunfee, lui, préfère les feux de la rampe et marcher aux avant-postes. Et même s’il sait que ça va faire mal, le Britanno-Colombien estime que les conditions difficiles l’avantagent.

Je veux que ce soit dur parce que je performe généralement bien dans ces circonstances, analyse-t-il. Je ne suis pas l’athlète le plus doué physiquement, mais amenez-en des degrés, j’ai été bien préparé par mon équipe de soutien. Quand c’est dur, ça me permet de rétrécir l’écart avec les meilleurs.

Et quand on dit que chaque détail compte, Dunfee a même sacrifié son abondante crinière rousse, question d’être plus aérodynamique.

Les cheveux courts, c’est aussi moins chaud. Et la chaleur, il est impossible de l’oublier à ces Jeux.