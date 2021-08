Direction demi-finales pour Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent

Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent ont réussi leur entrée à l’eau aux Jeux olympiques de Tokyo, mercredi. Les Canadiennes ont toutes deux obtenu leur billet pour les demi-finales du C-1 200 m en remportant leur vague du tour préliminaire.

Les épreuves féminines en canoë sont présentées pour une première fois aux Jeux olympiques.

Katie Vincent a dominé sa course au canal de la forêt de la mer avec un temps de 46 s 391/1000. L’Ontarienne de 25 ans a mené d’un bout à l’autre.

Quelques instants plus tard, Laurence Vincent Lapointe a imité sa compatriote. Six fois championne du monde à cette épreuve et détentrice du record du monde, elle a stoppé le chronomètre à 45,408 s pour devancer toutes ses adversaires.

Il s’agit de sa première présence sur la scène internationale depuis 2019, alors qu’elle avait été provisoirement suspendue pour dopage. Elle a été blanchie en 2020, puis la pandémie et le report des Jeux olympiques de Tokyo ont repoussé son retour à la compétition.

L’Américaine Nevin Harrison a été la plus rapide du tour préliminaire grâce à un temps de 44,398 s.

Seules les deux premières de chaque vague ont eu droit à un laissez-passer pour accéder directement aux demi-finales, disputées jeudi.

Les quarts de finale seront présentés plus tard mercredi.

Un peu plus tôt, au K-1 200 m masculin, les Canadiens Nicholas Matveev et Marc De Jonge se sont classés 4es de leur vague respective. Ils seront des quarts de finale de cette épreuve.

De son côté, Michelle Russell a connu un excellent départ au K-1 500 m. Elle a toutefois été devancée en fin de course et sa 4e place la forcera à passer par les quarts de finale. Plus tôt cette semaine, la Néo-Écossaise a terminé 4e de la finale B au K-1 200 m pour se classer 14e, à égalité avec la Serbe Milica Novakovic. Andréanne Langlois a quant à elle pris le 9e rang.