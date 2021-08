À ne pas manquer, ce soir, aux Jeux de Tokyo

Il ne reste plus que cinq jours aux athlètes de partout dans le monde pour tout donner, se dépasser et arriver à remporter une médaille olympique aux Jeux de Tokyo.

Au jour 12 des Jeux, deux finales sont attendues avec intérêt sur la piste du stade olympique mercredi matin (HAE). Elles mettront en scène trois Canadiens : d’abord l’Acadienne Geneviève Lalonde au 3000 m steeple, puis Aaron Brown et Andre De Grasse au 200 m.

Kate Sanderson est la seule Canadienne parmi les 25 nageuses à participer au marathon de 10 km en eau libre. Le départ a été donné à 17 h 30 (HAE) et ces courses durent en moyenne deux heures.

En natation artistique, Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner sont dans la grande finale de l’épreuve en duo. Les Canadiennes occupent le 5e rang après avoir obtenu hier un meilleur pointage au programme technique que lors de leur programme libre la veille.

Athlétisme

Damian Warner au lancer du poids Photo : Getty Images / Richard Heathcote

Damian Warner et Pierce Lepage disputent les cinq premières épreuves du décathlon : le 100 m, le saut en longueur, le lancer du poids, le saut en hauteur et le 400 m. Warner avait fini 3e aux Jeux de Rio, derrière Ashton Eaton, maintenant à la retraite, et l'actuel détenteur du record du monde, le Français Kevin Mayer.

De son côté, Georgia Ellenwood s’attaque aussi aux quatre premières épreuves de sa discipline, l’heptathlon : le 100 m haies, le saut en hauteur, le lancer du poids et le 200 m.

Les deux sœurs Gabriela Debues-Stafford et Lucia Stafford courront la demi-finale du 1500 m dans deux vagues distinctes.

Au 400 m, c’est la Torontoise Kyra Constantine qui représentera le Canada en demi-finale dans la troisième vague. En qualification, son temps de 51,69 s, le 21e de la séance, lui a tout juste permis de passer à l’étape suivante.

Sports équestres

Mario Deslauriers est sur son cheval Bardolina 2 durant la compétition de saut à obstacles. Photo : Getty Images / Naomi Baker

Mario Deslauriers et sa monture Bardolina 2 occupent le 5e rang au saut d’obstacles à l’issue de la première manche, grâce à un parcours sans faute. Il ne reste que 30 participants pour la seconde manche qui couronnera les champions.

Canoë-kayak

Laurence Vincent Lapointe Photo : Canoë-Kayak Canada

Sept Canadiens disputent les courses de qualification et, espérons, les quarts de finale en K-1 200 m et K-2 1000 m masculins, ainsi qu’en C-1 200 m et K-1 500 m féminins.

Mark de Jonge, Nick Matveev, Katie Vincent, Laurence Vincent Lapointe, Michelle Russell, Brian Malfesi et Vincent Jourdenais sont les athlètes en action aujourd’hui.

Meaghan Benfeito aux Jeux de Rio (archives) Photo : AFP / Martin Bureau

Au plongeon 10 m individuel, Meaghan Benfeito et Celina Toth tenteront de se qualifier pour les demi-finales. Au 10 m synchronisé, Benfeito a terminé 4e avec sa partenaire Caeli McKay au début des Jeux. Ce sont ses quatrièmes Jeux olympiques.

Brooke Henderson en est à ses deuxièmes Jeux olympiques. Photo : Radio-Canada

Le Canada a deux représentantes dans la 1re ronde du tournoi olympique de golf féminin : Brooke Henderson et Alena Sharp. Henderson en est à ses deuxièmes Jeux. À Rio, la jeune golfeuse de 23 ans avait terminé le tournoi au 7e rang.

Hugo Barrette Photo : Gracieuseté / Rob Jones

En cyclisme sur piste, trois épreuves retiennent l’attention :

sprint chez les hommes avec Hugo Barrette et Nick Wammes

keirin chez les femmes avec Lauriane Genest et Kelsey Mitchell

poursuite par équipe : Vincent De Haître, Michael Foley, Derek Gee et Jay Lamoureux font la course pour la 5e position

Au deuxième jour des compétitions olympiques d’escalade, c’est au tour d’Alannah Yip de faire valoir ses talents de grimpeuses dans le combiné vitesse, le combiné bloc et le combiné difficulté. Chez les hommes, la veille, Sean McColl n’a pu se rendre en finale.