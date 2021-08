Cyclisme : Les proches d’Ariane Bonhomme applaudissent sa performance de Gatineau

Réunis à Gatineau sous un petit chapiteau au beau milieu de la nuit, une vingtaine de supporters avaient les yeux rivés sur l’écran de télévision installé à l’extérieur en espérant voir l'athlète de 26 ans décrocher une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo.

Avec un chrono de 4:10,552 s, l’équipe féminine canadienne de cyclisme sur piste a terminé au quatrième rang du classement à l'épreuve de poursuite par équipes, après une défaite contre les Américaines en petite finale mardi, au Vélodrome d’Izu.

Francine Lavoie était fébrile et empreinte d'un sentiment de joie et de fierté lorsqu’elle a pu enfin parler à sa fille par téléphone, quelques instants à peine après la compétition.

Francine Lavoie félicite sa fille Ariane Bonhomme, quelques instants après sa course en cyclisme sur piste féminin aux Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Radio-Canada

Bravo ! Tu as fait une belle course. Je suis tellement contente pour toi , a-t-elle lancé au milieu d’un bouquet d’encouragements criés derrière par ses proches.

Toujours animée par une vive émotion, la mère d’Ariane se repasse tout le chemin parcouru par sa fille pour obtenir son ticket pour les Jeux olympiques.

J’ai suivi Ariane depuis ses tous débuts. Avec un athlète, il y a des moments faciles. Il y a des moments de joie et de célébrations. Il y a des moments difficiles aussi. On a développé un bon lien au travers les années , partage Mme Lavoie.

Podium ou pas, aux yeux de sa mère, Ariane Bonhomme a accompli quelque chose de grandiose.

Ariane me l’a dit au téléphone ; elle est déçue. C’est sûr, ces filles-là s’en allaient pour revenir avec une médaille au coup, c’est clair. Mais comme parent, je suis tellement fière. C’est extraordinaire les temps qu’elles ont fait. Une quatrième position c’est vraiment bien , a partagé la mère de l'athlète.

Un modèle

Pour plusieurs venus l’encourager, Ariane Bonhomme est une source d'inspiration. La petite Marie-Lou Courtemanche était impressionnée de voir sur écran géant celle qui a été sa gardienne.

Marie-Lou Courtemanche est venue encourager celle qui a déjà été sa gardienne. Photo : Radio-Canada

Ariane c’est comme un peu une idole , pousse la fillette bien éveillée, malgré l’heure.

Margaux Carson a également décidé de se coucher aux aurores pour voir sa bonne amie compétitionner.

Je suis tellement fière pour Ariane. Elle a travaillé tellement fort. Je sais que c’est un grand moment pour elle et pour tous ses amis , a-t-elle dit.

Caroline Moore, une voisine, a aussi vécu des moments riches en émotion la nuit dernière.

Caroline Moore, une voisine. Photo : Radio-Canada

C’est une fierté. On n’a peut-être pas tous les ambitions d’aller aux Jeux olympiques, mais on a tous le goût de vivre quelque chose de beau comme ça un jour. Et là, on le vit à travers Ariane , partage-t-elle.

Selon sa mère, Ariane Bonhomme et son conjoint Jay Lamoureux qui est sur l’équipe masculine canadienne de cyclisme reviendront au pays dans quelques jours où ils prendront des vacances bien méritées en Colombie-Britannique après plusieurs mois d’entraînement.

Avec les informations d’Antoine Trépanier.