Tammara Thibeault déjà prête à rebondir à Paris en 2024

Ça va prendre du temps avant que la pression descende vraiment, ça a été une année extrêmement difficile émotionnellement et physiquement , a déclaré la boxeuse de Shawinigan qui vient tout juste de rentrer au pays.

Tammara Thibeault a remporté son premier combat olympique à vie le 28 juillet dernier. Quelques jours plus tard, elle s’est inclinée en quarts de finale, mettant ainsi fin à sa participation aux Jeux olympiques qui se déroulent au Japon.

Ce n’est peut-être pas le parcours que j'avais en tête, mais je me suis quand même rendue aux Olympiques en quarts de finale et j’ai donné un beau combat, alors je suis vraiment fière de tout le processus. Une citation de :Tammara Thibeault, boxeuse

La Québécoise Tammara Thibault (en rouge) lors de son combat contre la Néerlandaise Nouchka Fontjin. Photo : Getty Images / Ueslei Marcelino

La COVID-19 a rendu sa préparation plus difficile. Ça faisait 18 mois que je n’avais pas boxé [dans le cadre d’une compétition] , a rappelé Tammara Thibeault en entrevue à Toujours le matin, en soulignant que les Européennes, elles, ont pu continuer à disputer des combats.

C’est sûr que vous allez me voir à Paris , répond spontanément Tammara Thibeault quand on la questionne sur la suite de son parcours. Les prochains Jeux olympiques auront lieu dans la capitale française en 2024.

Ce n’est pas parce qu’on ne gagne pas la première fois que c’est fini. Une citation de :Tammara Thibeault, boxeuse