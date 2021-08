Andre De Grasse et Aaron Brown qualifiés pour la finale du 200 m

Médaillé de bronze samedi au 100 m, De Grasse a été le plus rapide en demi-finales avec un chrono de 19 s 73/100, son meilleur à vie sur la distance. Il s'agit d'ailleurs d'un record national.

C’est toujours bien d'enregistrer une nouvelle marque personnelle. Mais ce qui est le plus important pour moi, c’est de retourner sur le podium. C’est ma mission pour demain , a lancé l’athlète de Markham.

Andre De Grasse établit un record personnel et passe en finale Photo : Getty Images / Michael Steele

En 2016, aux Jeux de Rio, De Grasse avait obtenu la médaille d’argent sur 200 m. Il s’était également classé 2e à cette épreuve aux Championnats du monde, à Doha, en 2019.

Aussi en action en demi-finales, l’Ontarien Aaron Brown a pris le 1er rang de sa vague avec un temps de 19,99 s, son meilleur de l'année. Il sera donc aux côtés de De Grasse en grande finale mercredi.

Aaron Brown se retrouve en finale au 200 m Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Usain Bolt avait dominé l’épreuve aux Jeux de Pékin, de Londres et de Rio. Le grand Jamaïcain détient toujours la marque mondiale (19,19 s) et le record olympique (19,30 s) sur la distance.

Plus tôt dans la journée, De Grasse avait offert une performance plus ou moins convaincante en qualifications. L’athlète de 26 ans avait pris le 3e rang de sa vague avec un chrono de 20,56 s, le 21e au cumulatif.

J’avais juste besoin de dormir plus, a dit De Grasse pour expliquer la différence entre ses deux courses. On s’est levé à 6 h pour prendre l’autobus à 7 h afin de venir ici ce matin. Il faisait déjà 40 degrés. J’étais un peu fatigué, alors je suis retourné me coucher après. Et j’ai fait une sieste d’environ deux heures. Quand je me suis réveillé, je me sentais bien.

Ahmed et Knight en finale

Au 5000 m, deux Canadiens se sont qualifiés pour la finale.

L’Ontarien Mohammed Ahmed a été le premier à y parvenir en se classant 2e de sa vague avec un temps de 13:38,96. Le Kényan Nicholas Kipkorir Kimeli l’a devancé par seulement 0,09 seconde.

L'Ontarien Mohammed Ahmed a pris le 2e rang de sa vague de qualification au 5000 m. Photo : afp via getty images / GIUSEPPE CACACE

Le Britanno-Colombien Luc Bruchet (13:44,08 s) a pris le 13e rang de ce premier groupe et ne s’est pas qualifié pour l’étape suivante.

En action dans la deuxième vague, l’Ontarien Justyn Knight a lui aussi obtenu son laissez-passer pour la finale en avec un chrono de 13:30,22, bon pour le 3e rang.

L'Espagnol Mohamed Katir (13:30,10 s) et l'Américain Paul Chelimo (13:30,15 s) ont enregistré les temps les plus rapides des qualifications.

Quatrième sur la distance aux Jeux de Rio, Ahmed croit fermement en ses chances de podium à Tokyo.