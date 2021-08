Les Canadiennes se battront pour le bronze à la poursuite par équipe

Après des qualifications difficiles, au cours desquelles elles ont inscrit le 8e et dernier temps, les Canadiennes se sont reprises de brillante façon au premier tour en s’imposant face aux Françaises.

Un chrono de 4 min 9 s 249/1000, le deuxième parmi les équipes non qualifiées pour la grande finale, leur a permis d’accéder au duel pour la médaille de bronze.

Championnes du monde en titre, les Américaines ont arrêté le chrono à 4:07,562 dans leur course contre les Britanniques. Ces dernières l’ont emporté en 4:06,748 et tenteront de gagner une troisième médaille d’or olympique de suite à cette épreuve après leurs triomphes à Londres et à Rio.

Elles se frotteront aux Allemandes, qui ont été les plus rapides des qualifications et du premier tour. Elles ont d’ailleurs inscrit une nouvelle marque mondiale de 4:06,159 contre les Italiennes.

L’équipe canadienne est formée d’Allison Beveridge, d’Ariane Bonhomme, d’Annie Foreman-Mackey et de Georgia Simmerling. Bonhomme a pris la place de Jasmin Duehring, qui faisait partie du quatuor lundi lors des qualifications.

Aux Jeux de Rio, en 2016, les Canadiennes avaient conclu sur la troisième marche du podium.

D'autres détails suivront.