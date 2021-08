Les Canadiennes écrasées en quarts de finale en water-polo

La première mi-temps a rapidement donné une idée de l’issue de la rencontre. Les Américaines ont marqué au rythme d’un but presque chaque minute pour prendre l'avance 7-1.

Je suis déçue de notre façon d’entreprendre le match. On n'a même pas été proche de jouer à la hauteur de notre potentiel. Elles sont sorties fort et ont tiré avantage de petites choses. On ne l’a pas fait. C’était dur de revenir dans le match , a admis Shae La Roche après la rencontre.

Les Canadiennes semblaient sans solution devant les attaques répétées de leurs adversaires et ont abandonné leur gardienne Clara Vulpisi à son sort. Cette dernière n’a réalisé que 7 arrêts dans la rencontre sur 23 tirs.

À l’autre bout de la piscine, Ashleigh Johnson a connu un superbe match avec 14 arrêts sur 17 lancers. L’équipe américaine, pour comble d’injure, a changé de gardienne avant la quatrième période. Elle a envoyé Amanda Longan devant le filet.

Le positif est que nous sommes revenues dans le match. Nous avons montré du caractère. On peut jouer contre les meilleures , a dit Emma Wright.

L'entraîneur du Canada, David Paradelo, donne des instructions à ses joueuses pendant un arrêt de jeu. Photo : Getty Images / Harry How

On a eu de bons moments dans le tournoi, mais jamais dans toutes les facettes du jeu en même temps. Je sais qu’on est capables de mieux faire pendant un match complet , a ajouté l’entraîneur David Paradelo.

La gardienne de but américaine Ashleigh Johnson Photo : Getty Images / Harry How

Je trouve que notre meilleur est encore à montrer. On n'a pas montré l’équipe qu’on est. On grandit toujours. On a perdu ça aujourd'hui, mais on a montré qu’on peut être là avec les grosses équipes. Une citation de :Joëlle Békhazi, équipe canadienne de water-polo

Les Canadiennes avaient pris le 4e rang du groupe A avec seulement une victoire en quatre rencontres. Les Américaines ont remporté le groupe B avec trois victoires en quatre matchs.

Le Canada jouera un match de classement jeudi pour décider de sa position finale. Les États-Unis tentent de leur côté de mettre la main sur une troisième médaille d’or olympique de suite.