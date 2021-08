Karsten Warholm pulvérise son record du monde en finale du 400 m haies 

Warholm devient ainsi le premier homme à passer sous les 46 secondes dans cette épreuve, un mois après avoir effacé des tablettes en 46,70 le record de l'Américain Kevin Young, vieux de 29 ans (46,78 aux JO à Barcelone en 1992).

Son grand rival américain Rai Benjamin (46,17) a fini 2e, tandis que le Brésilien Alison Dos Santos (46,72) a pris la médaille de bronze.

La course a été disputée à un rythme effréné, le plus rapide de l'histoire, après un départ phénoménal de Warholm. Benjamin a cru pouvoir arriver à la hauteur du Norvégien à 50 m de la l'arrivée, mais son adversaire a tout donné pour maintenir son avance et franchir la ligne en vainqueur.

Il confirme ainsi sa mainmise totale sur le 400 m haies. Double champion du monde en 2017 et en 2019, le Norvégien de 25 ans a désormais tout gagné dans cette épreuve puisqu'il possède également le titre européen.