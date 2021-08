Andre De Grasse franchit une première étape vers le podium au 200 m

Fort d'un excellent départ, l’Ontarien s'est placé dans le top 3 avant de ralentir peu avant la ligne d'arrivée. Il a conclu la distance en 20 s 56/100, derrière Femi Ogunde (20,37), du Qatar, et le Turc Ramil Guliyev (20,54).

Celui qui avait été médaillé d’argent à cette épreuve aux JO de Rio en 2016 sera de retour sur la piste plus tard mardi, à l’occasion des demi-finales. Le tout s’amorcera sur le coup de 7 h 50 (HAE).

Pour l’occasion, De Grasse sera accompagné de son coéquipier Aaron Brown. Le sprinteur de Toronto a amorcé ses troisièmes JO en remportant facilement sa vague de qualifications avec un chrono de 20,38.

Dernier Canadien en lice à cette épreuve, Brendon Rodney n'a pas été en mesure de se tailler une place parmi les 24 athlètes qui participeront aux demi-finales.

L'athlète d'Etobicoke, en Ontario, a terminé 6e de sa vague en 20,60.

Constantine accède aux demi-finales de justesse

Pour leur part, Kyra Constantine et Natassha McDonald étaient des qualifications au 400 m féminin. Le top 3 de chaque vague et les six meilleurs temps suivants obtenaient leur place pour les demi-finales qui seront disputées mercredi.

Première à s’élancer, Constantine a connu un bon départ pour se positionner rapidement dans le trio de tête. Elle a toutefois manqué d’énergie à la sortie du dernier virage et a finalement terminé 5e de sa vague.

Son temps de 51,69, le 21e de la séance, lui a tout juste permis de passer à l’étape suivante.

Kyra Constantine termine 5e au 400 m Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Je n’étais pas très contente de ma course. Je devrai consulter mes entraîneurs pour voir quels ajustements nous devrons apporter, mais je serai de retour plus forte pour les demi-finales. Une citation de :Kyra Constantine

Pour sa part, McDonald, de Mississauga, en Ontario, a enregistré un chrono de 53,54, ce qui lui a procuré le dernier échelon de son départ.

Elle pointe en 36e place au classement cumulatif des qualifications.

Gleadle 23e au lancer du javelot

Seule autre représentante de l'unifolié en action dans la première séance d’athlétisme du jour à Tokyo, la Britanno-Colombienne Elizabeth Gleadle a atteint 58,19 m lors de son troisième et dernier essai des qualifications au lancer du javelot.

La Canadienne Elizabeth Gleadle s'était classée 11e aux JO de Londres, puis 16e à Rio. Photo : AFP / Andrej Isakovic

L’athlète de 32 ans a pris le 11e rang de son groupe et n’a pu obtenir sa place pour la finale.

Elle termine 23e au classement final des qualifications.